Norling: "Goitom har gjort jäkligt mycket för att förtjäna en startplats"

Frågan om Henok Goitom har varit omdiskuterad under AIK:s inledning av allsvenskan 2019. Lagkaptenen har bänkats i de tre första seriematcherna. Efter två kortare inhopp mot Östersund och Norrköping byttes 34-åringen in tidigt senast mot Sirius och var på planen när AIK vände ett 0-1-underläge till en 2-1-seger.

Under fredagen ställs AIK mot Örebro under fredagen och det är fortsatt oklart vilka forwards som tränaren Rikard Norling väljer att starta med. Klart står i alla fall att Norling är nöjd med vad Goitom visade upp mot Sirius.

- Jag tycker att han gjorde ett väldigt bra inhopp sist. Han förändrade matchen i många stycken. Han såg också väldigt bra ut innan den matchen i träning. Så det var ingen slump att prestationen blev så, säger Norling till Fotbollskanalen.

Startar han mot ÖSK?

- Jag kan bara säga att han rent prestationsmässigt gjort jäkligt mycket för att förtjäna en startplats. Sen blir laget offentligt i morgon. Jag är jäkligt nöjd med hur han spelade (mot Sirius). Det är det primära. Sen har han dessutom visat på det som han själv varit inne på, att det är laget som är viktigast, att vi pushar på varandra och att alla är precis lika viktiga. Han har verkligen agerat så.

Senast startade Chinedu Obasi och Jack Lahne längst fram för AIK. Tarik Elyounoussi startade då som offensiv mittfältare.

Hur ser du på Örebro som motståndare?

- De spelar ett spel som påminner om vårt, sedan Carlos kom in. Ett bra lag, som kanske förtjänar mer än vad de har fått ut av de första tre matcherna.

Vad har förändrats sedan Carlos kom in?

- Jag tycker att de lite tydligare har två utpräglade forwards.

Vilken Carlos han pratar om? Strandberg, den tidigare AIK-spelaren som just nu är utlånad till ÖSK från Malmö FF.

- Jag kan ju honom väl. Det är en fantastiskt duktig spelare, kraftfull och målfarlig. Och en härlig kille, säger Norling.

Senast mot Sirius låg AIK under med 1-0 i paus och laget är allt annat än tillfreds med sin insats i första halvlek. En liknande halvlek vill "Gnaget" så klart undvika mot Örebro.

- Vi har väl vänt och vridit på den. Det är väl inte så angenämt, men sen är det viktigt att vi har alternativlösningar till det så att vi inte bara slår ner varandra i skorna och säger: ”Så här ska vi inte göra” och sen sluta där. Vi försöker se på de bitarna utifrån hur vi vill att det ska se ut. Jag har valt att inte förstärka den (första halvleken mot Sirius) allt för mycket, annat än att vi i olika sammanhang påtalat att det inte var tillräckligt bra, säger Rikard Norling.

AIK:s vänsterback Rasmus Lindkvist, som klev av mot Sirius senast, säger sig vara redo för spel mot ÖSK.

ÖSK-AIK har avspark klockan 16.00 under långfredagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.