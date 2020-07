Norling: "Jag är redo att kämpa hårt för det här"

SOLNA. Det vill sig inte riktigt för "nya AIK". Men tränaren Rikard Norling är stark i sin tro på laget och sin idé. - Jag är redo att kämpa hårt för det här just nu, säger Norling efter 1-1 mot Falkenberg.

Under söndagen spelade AIK 1-1 hemma mot Falkenberg, efter ett sent kvitteringsmål av Paulos Abraham. Efter sex spelade omgångar har de svartgula skrapat ihop åtta poäng. Laget har spelat tre raka matcher i allsvenskan utan att vinna. Dessutom blev det innan dess uttåg ur svenska cupen mot Malmö.

AIK:s tränare Rikard Norling fick se sitt lag skapa få chanser mot Falkenberg.

- Vi hade väl ett övertag, men kanske ett övertag som var mer av en illusion än något som innebar något konkret. Vi har väl inte kraften eller förmågan för att kunna omsätta spelövertaget till något mer i målchansväg. Kanske är det så att vi blev lite för omständiga och inte gick tillräckligt rakt på. Samtidigt vet vi att det är svårt att spela mot det här spelet. Jag känner igen det, i och med att jag själv idkat något likvärdigt, säger Norling.

- Vi hade väl egentligen två direkta attacker, en som vi blev avvinkade på en och där vi gör mål. Det är klart att paussnacket kanske kunde tydliggjort det mer. Istället valde vi mer att gå på att vi skulle vara vara mer bestämda i kombinationsspelet för att luckra upp sista tredjedelen.

Hur känner du för ert offensiva spel?

- Jag hade gärna suttit här med en känsla av att vi missat massor av målchanser och därför bara får med oss ett kryss. Vi måste hitta en väg framåt. För de offensiva spelarna som vi har så är det här första gången som de upplever det här över huvud taget. Det är egentligen bara Henok av de som spelade i dag som har erfarenheten som säger att om det ena inte funkar så får vi prova det andra. Det är som det är. Jag vet att man skriker om att: ”Det spelar ingen roll, vi ska vinna matcher!”. Men jag måste ändå se till det och det finns anledning för mig att utveckla den förståelsen.

Mot Falkenberg startade 18-årige Tom Strannegård och 17-årige Paulos Abraham längst fram tillsammans med lagkaptenen Henok Goitom. Bakom de två höll 18-årige Eric Kahl och 20-årige Saku Ylätupa till på kanterna.

Nämnde Ylätupa gjorde 1-0 för AIK i den första halvleken, men det målet dömdes bort på grund av hands på Goitom.

På frågan om för stor press läggs på AIK:s unga spelare svarar Norling:

- Ibland kanske det kan se ut som det. Men det är väl lite det man försöker ingjuta mod till, att fortsätta och att säga att det är så här det funkar. Det är som med Saku. Han kämpar som tusan för att få ordning på grejerna, bollen och sina ben. Det hade varit perfekt om han fått det där målet men sen blev det avvinkat för hands i ett tidigare läge. Då är det precis som att någon där uppe (i himlen) säger: ”Nej, så enkelt ska du inte få det”. Så han behöver ett break, en självförtroendeboost.

- Paulos gjorde väl en av sina svagare insatser, kanske. Men samtidigt tycker jag att han var tillräckligt bra, i alla fall. På ett sätt kan det upplevas som positivt. Och vi ska ha med det faktum att han faktiskt kvitterar på övertid.

Hur Norling ser på utvecklingen av spelet hittills under säsongen? Så här svarar tränaren:

- Jag är inte förvånad. I och med att spelarna spelat nästan hela tiden, så är det väl inte helt konstigt att de kanske tappar lite i kraft, att det inte spritter lika mycket i benen. De går in i någon form av vardagsspel som ställer helt andra krav. Så det väger jag in i svaret på din frågeställning, det måste jag göra. Sen är det så att jag är fullt medveten om att man inte kan luta sig mot det för mycket, som tränare eller spelare. Det är viktigt att vi vinner samtidigt. Men jag är redo att kämpa hårt för det här just nu.

Inför den här säsongen har AIK gått över till ett 3-4-3-system och infört ett man mot man-försvarsspel.