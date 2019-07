Norling lovordar Sirius och Haglund: "Han är lite som Peter Markstedt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Match på bortaplan mot Maribor i onsdags (förlust med 2-1) och avgörande retur på hemmaplan mot samma lag på onsdag i nästa vecka. Men innan dess ska AIK klämma in en allsvensk bortamatch mot IK Sirius.

Under lördagen drabbar lagen samman, i Uppsala.

- Det är en jättespännande match. Den ligger oerhört tajt inpå den förra, med resan inräknad. Så fysiologiskt är det en stor utmaning för oss. Det är också ett nytt underlag. Dessutom möter vi ett lag som är i bra form och har nästan alla sina bästa spelare på plats och de har förberett sig sedan senaste allsvenska matchen. Så vi räknar med att det kommer bli en stentuff match, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Förändringar är att vänta i AIK:s startelva jämfört med senast mot Maribor.

- Vi har ju inte spelat med samma lag i två raka matcher nu på ganska länge, och det bygger ju på att det är så oerhört tajt mellan matcherna. Sen är ju fördelen just nu, om man nu väljer att göra det (förändra), att det är många som har matchpuls i kroppen och inte har suttit overksamma över lång tid.

Förra helgen lyckades Sirius spela 1-1 borta mot serieledaren Malmö FF.

- Jag tror att den matchen blev ett kvitto för Sirius, efter att ha gjort ganska bra prestationer innan dess. Det är ett lag som är i bra slag just nu.

Mot MFF gjorde nyckelspelaren Philip Haglund mål. Den förre IFK Göteborg- och Hammarby-spelaren har gjort fem mål den här säsongen.

- Jag tycker om honom som spelare. Det är lite som med Peter Markstedt (tidigare Västerås- och Hammarby-spelare), en jävligt skicklig spelare på huvudet som också har förmåga att med både tajming och förståelse röra sig väldigt, väldigt effektivt, säger Norling.

- Det är ju en spelare som har spelat på den här höga nivån och som tidigare värvats till stora svenska klubbar. Det är ingen chock för någon att han kan spela den här fotbollen som han gör.

Även AIK:s mittback Karol Mets är inne på samma linje som sin tränare.

- Det kommer bli en väldigt tuff match. De har en lång forward (Haglund) som vi måste ha fokus på och de har några individuellt skickliga spelare i offensiven som kan såra oss, så vi måste verkligen ha fullt fokus, säger Mets.

Sirius ligger nia i den allsvenska tabellen just nu. Laget har sju poäng ner till kvalplatsen.

Sirius-AIK har avspark klockan 16.00 under lördagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.