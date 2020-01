Norling om AIK:s nya system och spelsätt: "Finns inte att jag kommer be om tid och förståelse"

SOLNA. Rikard Norling och AIK jobbar på ett nytt spelsätt. Samtidigt siktar de svartgula på att vinna svenska cupen. - Att be om tid och massor med förståelse om det inte sitter... det finns inte, säger tränaren till Fotbollskanalen.

Under lördagen spelade AIK:s herrlag sin första match för året. Hemma mot division 1-laget IF Karlstad blev det seger med 2-1, efter att laget legat under i paus.

- Vi vann och det är väl viktigt på något sätt. Jag tycker att det var en helt okej första match, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

AIK har inför den här säsongen bestämt sig för att satsa på ett delvis nytt spelsätt och Norling har tidigare förklarat att offensiven behöver vässas. Efter vinterns analys har ledarstaben kommit fram till att AIK blev för statiskt och lättläst under 2019.

Mot Karlstad spelade AIK med ett 3-4-3-aktigt system. Förra året använde laget ett 3-5-2-system.

- Jag tycker att det var mycket som ligger i linje med det vi ska försöka göra över hela säsongen. Vi har ett kanske lite bredare och aktivare kantspel. Vi har någon spelare till i ytan mellan deras backlinje och mittfält, som ställer till det lite för dem och skapade saker för oss. I det stora hela var det de sakerna som vi tittade efter och jag tycker att vi i stunder gjorde det ganska bra, säger sportchefen Björn Wesström.

Tränaren Rikard Norling vill inte prata om siffror vad gäller spelsystemet.

- Jag vet inte. Jag tror det kommer bli svårt för er att sätta siffror på det. För det kommer inte vara så tydligt hela tiden, säger Norling när 3-4-3 kommer på tal.

I perioder av matchen flöt bland annat finländaren Saku Ylätupa (en av tre spelare längst fram i planen) ner i planen och blev en form av släpande forward.

- Spelar Henok (Goitom) så kommer han spela på sitt sätt, spelar Kolbeinn (Sigthorsson) så kommer han spela på sitt sätt. Spelar Jasir (Asani) eller Saku kommer de spela på deras sätt. Det är väl det som är det viktigaste just nu, att det får vara styrande.

Norling menar att hans lag visade upp bitar av det han vill se framöver.

- Jag såg tendenser, absolut. Sen hoppas jag att det kommer medföra ytterligare ringar på vattnet, som om motståndarna läser in det vi gör så har vi möjlighet att göra något annat.

Tränaren säger sig vara "oerhört laddad" när AIK nu ska ta sig an ett nytt spelsätt. Han förstår dock att de svartgula inte kommer att få allt att klaffa direkt.

- Det är oerhört spännande. Jag är fullt medveten om att när man drar igång en sådan här grej så kommer det inte alltid… deras första mål var ju en barnsjukdom i vårt spelsätt så det sjunger om det. Det behöver man få uppleva och ta det vidare därifrån.

Men även om inte allt kommer att kunna sättas på plats inom kort vill tränaren över huvud taget inte be om tålamod från omgivningen. Eftersom AIK slutade fyra i allsvenskan förra året kommer man inte få kvala till Europa League i år, så länge man (eller något av topp tre-lagen i allsvenskan 2019) inte vinner svenska cupen som avgörs under våren.

Ni ska jobba in nya idéer och samtidigt gå för att vinna cupen. Hur blir den kombinationen?

- Det finns inget alternativ. Vi behöver jobba igenom det här och samtidigt vet vi att vi måste göra resultat. Det är ju det intressanta i det. Att be om tid och massor med förståelse om det inte sitter, och att det skulle vara okej att inte vinna... det finns inte.