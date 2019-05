Norling om att gå tillbaka till 3-5-2 och AFC: "Fått titta i backspegeln"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Rikard Norling och AIK vill gå vidare från käftsmällen mot IFK Göteborg. Bästa sättet att göra det på? Genom att slå AFC Eskilstuna under lördagen. - Nu har vi möjlighet att se om vi lärt oss något eller inte av cupsemifinalen, säger Norling till Fotbollskanalen.

3-0-förlust borta mot rivalen IFK Göteborg senast. Då vill AIK studsa tillbaka mot AFC Eskilstuna under lördagen. Det regerande mästarlaget tar emot nykomlingen hemma på Friends Arena.

AIK-tränaren Rikard Norling förklarar att laget inte velat göra en för stor grej av förlusten mot Blåvitt, som dock sved rejält.

- Vi tar det på allvar men vi gör det inte heller större än vad det är. Det är en match. Det som gör att vi kanske är lite irriterade på oss själva är att vi inte har sprakat på det sättet som vi vill. Det är väl det vi är mer irriterade på, än att vi förlorade en match. Sen är jag fullt medveten om matchens dignitet och man förlorar inte mot Göteborg med 3-0. Gör man det så får man fan klä skott. Det är det vi har gjort i några dagar, säger Norling.

När du själv så tydligt går ut och är kritisk mot dig själv, då landar mycket fokus på just dig. Hur lever du med det?

- Det är inte så att jag upplever något som jag inte gör normalt, och framför allt inte som jag inte upplevt förut. Jag vet att det är oerhört viktigt att fokusera på AFC nu och få ut så mycket energi på rätt sätt till den matchen. Det är trots allt det vi kan påverka och det är det som alla förväntar sig att vi gör allt för att försöka påverka.

Hur ser du på matchen mot AFC?

- Jag ser fram emot den. Vi har spelat en match (cupsemifinal, förlust efter straffar) mot AFC redan och har möjlighet att se om vi lärt oss något eller inte. För mycket är likadant hos oss och även hos AFC. Så det ska bli, för mig, spännande.

AIK-tränaren vill inte gå in på vad hans lag behöver göra taktiskt eller vad han gjort för analys av motståndarens spel, men säger:

- Vi behöver hantera AFC på ett bättre sätt i förhållande till det vi vet att de vill göra. Vi visste delvis om då, men kanske inte hur vi skulle optimera det. Vi gjorde väl en ganska ordentlig analys efter den matchen, för att försöka ta med oss mycket av det vi upplevde i den matchen in i framtiden. Så för oss handlar det lite om att titta i backspegeln.

Om Norling tänker satsa på en fyrbackslinje för tredje matchen i rad, trots förlusten mot Blåvitt senast, är tränaren kryptisk kring. På frågan om hur han resonerar kring att gå tillbaka till grunderna, ett 3-5-2-system, svarar han:

- För mig är det viktigast att spelarna... det som tar på mig är om jag ser att spelarna inte presterar på ett sätt som jag vet att de kan göra, att jag sätter ut spelarna på ett sätt som inte optimerar deras individuella skicklighet. Det var väl den stora delen mot Göteborg, där gjorde jag just det. Om det då innebär att justera den inriktningen som vi har haft nu ett tag för att gasa på vidare... jag tror att det inte bara ska ses som att vi lämnar något därhän. För jag kommer fortsätta vilja sätta ut spelarna i positioner som får ut maximalt av dem.

Det är väl ingen hemlighet att Sebastian Larsson åtminstone kliver in igen efter sin avstängning - och det ger väl en lite annan mittfältsbalans?

- Det är ju inte helt otänkbart, så är det.

AIK-AFC Eskilstuna har avspark klockan 13.30 under lördagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.