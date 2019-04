Norling om Häcken som guldutmanare och Djurgårdens start: "Måste lyfta på hatten"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK ska ta sig an Häcken under onsdagen, efter att ha förlorat borta mot Örebro. Hemma på Friends Arena väntar en tuff batalj, menar tränaren Rikard Norling.

- De har börjat 2019 på ett resultatmässigt väldigt bra sätt. Men framför allt skulle jag vilja säga spelmässigt. Jag är imponerad av Häcken, organisatoriskt och individuellt. Det är ett väldigt bra lag. Samtidigt måste jag lyfta på hatten för Djurgården, för vi har mött Örebro som Djurgården pulveriserade på bortaplan. Nu gick de (Djurgården) och vann borta mot ett Häcken som hade sitt bästa lag ute på plan. Det är väldigt imponerande, säger AIK-tränaren.

Hur neutraliserar man Häckens offensiv?

- Vi har ju stor tro på vår egen förmåga offensivt, även fast vi kanske inte sett det bästa av oss än. Jag tycker ändå att det börjar kännas bra. Sista matchen så tycker jag vi var förhållandevis bra i många stycken offensivt. Jag tycker vi tar steg framåt hela tiden i vårt offensiva spel. Det tror jag är den absolut bästa medicinen mot Häcken.

Anfall är bästa försvar?

- Lite så, ja.

Norling menar att Häcken står på en stark plattform som man byggt upp de senaste åren och att laget kan utmana om SM-guldet på allvar i år.

- De har (under 2019) varit så starka som de har varit länge, och kanske till och med ännu vassare i och med att de lyckats behålla en spelare som gjorde 20 mål förra året (Paulinho) och ytterligare en som gjorde tio (Jeremejeff). Det är en oerhörd styrka att kunna behålla precis det laget som de avslutade med förra året. Jag vet inte hur många vinster de hade de sista 15 omgångarna. Tolv? Sen att få behålla det gänget, det är en styrka, och det är väl lite det vi ser nu. De ligger nog och känner: ”Vi bör kunna ta det i år, vi bör kunna vinna ett SM-guld”.

Hur stor utmanare till guldet ser du Häcken som?

- Jättestor. De har en jättefin trupp och haft kontinuitet i den. Likadant med Andreas (Alm) på tränarsidan. De tror nog på det, tror jag.

AIK-tränaren ser dock framför sig en allsvenska som kommer vara väldigt jämn.

- Det ser ut som att många lag är jäkligt bra och att alla kan slå alla. Det har sagts förut om allsvenskan men det känns som om att det är mer aktuellt än någonsin. Det kan bli superjämnt till slut.

Även i toppen?

- Ja, jag tror det.

När han ombeds peka ut vilka lag han tror kan vara med i den absoluta toppen svarar Norling:

- Det är halva serien ungefär. Jag tror att det är så pass många. Det är de lagen som var med förra året och sen kan man lägga på ytterligare fyra-fem lag. Det är på många sätt fantastiskt.

AIK ligger just nu åtta i serien, två poäng efter tvåan Häcken.

AIK-Häcken har avspark klockan 19.00 under onsdagen. Matchen sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se.