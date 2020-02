Norling om Oforis status och skadade duons chans till Öis-spel: "Tveksamt"

AIK har i vinter värvat tillbaka Ebenezer Ofori till klubben. Mittfältaren, som varit utlånad till New York City de senaste åren, har hämtats in från Stuttgart i Tyskland. Under söndagen gjorde stjärnan så comeback i svartgult, i svenska cupen mot Jönköpings Södra. Han hoppade in i den 72:a minuten och det tog bara drygt sex minuter innan han dundrade upp en volley i ena krysset från en position utanför straffområdet.

Det målet var en reducering till 2-1 och bara två minuter senare kvitterade AIK till 2-2, vilket blev slutresultatet.

- Ett jättefint mål, som förde oss tillbaka in i matchen. Ett bra inhopp av en fantastiskt duktig spelare, kommenterar AIK:s tränare Rikard Norling.

Hur har hans första tid sedan återkomsten varit?

- Han har varit ur träning lite för mycket för att vi ska vara nöjda. Det är största anledningen till varför han började på bänken (mot J-Södra).

- Han kom till oss med lite pappersstrul i någon månad och sedan när han kom hit så fick han ett litet muskulärt bakslag som gjort att han inte kunnat träna ordentligt förrän kanske sent i förra veckan.

Mot Jönköping saknades en annan central mittfältare, Bilal Hussein, för AIK. Han blev sjuk under helgen.

- Han hade i allra högsta grad varit aktuell för att starta.

I övrigt är Nabil Bahoui och Tom Strannegård långtidsskadade. Mittbacken Daniel Granli och forwarden Kolbeinn Sigthorsson missade också cupmatchen, på grund av mindre allvarliga skador.

Om de kan spela mot Örgryte på söndag? Här är Norlings besked:

- Tveksamt. Möjligt, men tveksamt.