Norling: "Ser sannolikheter - men bryr mig inte så mycket om det"

Med tre omgångar kvar av årets allsvenska på herrsidan ligger AIK fyra i tabellen, och laget har tre poäng upp till ettan Malmö och tvåan Djurgården. Under söndagen väntar spel på bortaplan mot Falkenberg.

- Vi är inne i en guldstrid där vi har möjligheter, trots allt, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Om mötet med bottenlaget Falkenberg säger han:



- En viktig match för båda lagen ur olika perspektiv och det brukar vara så vid den här tiden av året. Då är det viktigt på ett lite mer tydligt sätt än vad det kanske är de första tre-fyra matcherna.



Hur mycket mer desperation blir det i matcherna då, tycker du?

- Det kan kopplas in, absolut. Så är det.

Att guldstriden är så pass tajt som den är, med fyra lag inom tre poängs marginal, kommenterar Norling på följande vis:



- Det är väl härligt. Det tror jag är bra för svensk fotboll och allsvenskan.



Jag förstår ju att alla ni fyra siktar efter guldet men känner du att ni har bra förutsättningar för att ta hem det?

- Vi är inte borträknade. Sen ser ju jag också sannolikheter och så. Men jag bryr mig inte så mycket om det. Vi kör Falkenberg först och under de här tio dagarna som det varit landslagsuppehåll har vi försökt maximera våra möjligheter för att göra maxresultat. Det är det vi kan påverka.



För AIK finns risken att man slutar fyra och därmed missar att säkra Europa-spel till nästa säsong.

- Man kan leta negativa scenarion i det här, men jag gör inte det. Jag fokuserar på nästa fajt.

Norling vill inte tänka på vad AIK kan gå miste om vid en dålig avslutning på säsongen.



- Det är viktigt för att skapa en framgång. Jag förstår att du ställer frågan men den är ställd ur ditt perspektiv, jag kommer aldrig kunna förlika mig med det perspektivet för att hitta en konstruktiv och kreativ idé på hur man ska vinna en match.



Det är alltid press på en när man är tränare för AIK, men hur är trycket på dig i läget som är nu, känner du?

- Haha. Ja... det är som du säger. Du har egentligen redan svarat på frågan. Det förväntas att man ska vinna och det har väl inte förändrats till den här matchen.

Samtidigt som AIK möter Falkenberg under söndagen ställs ettan Malmö mot trean Hammarby. I nästa omgång ställs AIK mot just MFF.

Falkenberg-AIK sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 15.00 under söndagen.