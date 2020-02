Norling skulle välkomna kontraktslös duo: "Båda är tillräckligt bra för oss"

MARBELLA. Flera spelare utan kontrakt är med AIK i Marbella. Däribland Johan Blomberg och Alexander Milosevic. - Båda är tillräckligt bra för att gå in i en tävlingssäsong med oss, säger tränare Rikard Norling till Fotbollskanalen.

AIK slipar just nu formen inför säsongen 2020. Man gör det, precis som bland annat Malmö FF gjort, i spanska Marbella. Laget anlände under fredagen och söndagens pass var det första där spelarna grillades rejält.

Intensiva spelövningar varvades avslutsträning och fys på träningsanläggningen Dama de Noche.

- Det suger nog oerhört för spelarna, det första passet, när man kör igenom det på gräs, konstaterar Rikard Norling efteråt.

- Det är en jättestor skillnad mot konstgräs. Men det är på ett sätt bra att få känslan i kroppen på hur man reagerar redan nu i stället för att den kommer för första gången efter 20 minuter in i första träningsmatchen på gräs. Det är väl bra. Men syftet är att vi ska bli starkare, det är därför vi är här.

AIK har i år ställt in siktet på att ändra formation och spelsätt för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Under de första träningsmatcherna för året har indikationerna varit att Gnaget vill spela en form av 3-4-3 under året.

Norling är nöjd med vad han sett så här långt.

- Det handlar bara om att jobba hårt, varje dag, för att sätta det i automatiserande. Jag tycker att det går bra, spelarna jobbar jäkligt hårt för att få det här att funka och jag tror att de känner att det är annorlunda och potentiellt en helt annan grej. Jag tror inte att de har några problem med att ta sig an förändring.

Vad gäller truppen finns flera spelare utan avtal som är med AIK under lägret. Det handlar om mittfältaren Johan Blomberg, försvararen Alexander Milosevic, anfallaren Suffian Kalakoh och mittfältaren Stefan Silva (som tillhör AIK men som inte har något avtal med klubben, enligt sportchef Björn Wesström).

Vad gäller de två förstnämnda är Norling positiv till att få in i truppen. Han vågar dock inte svara på om det kommer gå att lösa.

- Jag kan bara utgå från deras fotbollsmässiga status och där tycker jag att båda är tillräckligt bra för att gå in i en tävlingssäsong med oss. Sedan om det går att lösa kontraktsmässigt, det får du ta med Björn, säger Norling.

Även Stefan Silva skulle kunna vara högintressant för AIK, med utgångspunkt hur man vill spela, säger Norling.

- Stefan Silva är nog den en av de spelare som spelsättet passar bäst av alla. Sedan ska han få det att hålla ihop också. Får han det så är jag gladast av alla.

Och Suffian Kalokoh?

- Han kämpar på, det är en stor omställning men det skulle inte förvåna mig om han kan komma igång mer allteftersom.

Sedan tidigare har AIK gjort klart med målvakten Jakob Haugard, mittfältaren Ebenezer Ofori, yttern Erick Otieno samt Jasir Asani som är på lån. På minuslistan återfinns namn som Nicolas Stefanelli, Tarik Elyounoussi och Oscar Linnér.