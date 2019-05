Norling: "Speciellt att möta Lagerlöf, Stahre och Alm"

Inför den här säsongen gjorde Djurgården klart med en ny tränarduo, från Sirius. Klubben hämtade in Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand, som båda har ett förflutet i AIK.

Nu ställs duon mot just AIK för första gången som tränare för Djurgården. Under söndagen tar de blårandiga emot "Gnaget" hemma på Tele2 Arena.

AIK:s tränare Rikard Norling menar att firma Lagerlöf/Bergstrand fått en bra start på sin tid i Djurgården.

- Det är klart som fasen att man ser att det finns lite "Sirius-spel" i Djurgården, eller det spelsättet som de använde sig av i Sirius. Det känns som att de har fångat gruppen, att de har ett stort förtroende och gör det jäkligt bra, säger Norling.

Vad kännetecknar deras spel?

- Det är logiskt, det är framåtlutat. Det är framåtlutat och de jobbar därifrån.

Norling och Kim Bergstrands vägar har, trots att de båda arbetat inom Stockholmsfotbollen länge, inte korsats. Men Lagerlöf var assisterande tränare till Norling i AIK säsongen 2008. Hur deras relation ser ut i dag?

- Den är yrkesmässig, förklarar Norling och fortsätter:

- Jag tenderar ju att få mest yrkesmässiga relationer till folk (skratt). Men träffar jag honom så är det med ett stort leende.

Men Norling medger att det är speciellt att möta en sådan som Lagerlöf.

- Jag tycker det är speciellt att möta alla de där tränarna (med förflutet i AIK): "Micke" Stahre, Andreas Alm, "Tolle", som man har en yrkesmässig relation till. Så är det bara.

Hur ser du på det som han och Kim skapat ihop under en ganska lång period, i Sirius och nu Djurgården?

- Hade de inte varit bra hade de aldrig fått jobba i Djurgården, för Djurgården är en storklubb och en del av svensk fotbolls maktfaktor. Jag tycker det säger tillräckligt.

En poäng skiljer lagen åt inför söndagens möte, då Djurgården har tolv poäng och AIK elva. AIK vann senast mot AFC Eskilstuna, medan Djurgården kryssade mot Helsingborg.

Djurgården-AIK har avspark klockan 15.00 under söndagen. Sändningen startar klockan 14.30 och kan ses på C More Fotboll, alternativt streamas på cmore.se.