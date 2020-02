Norling tror inte AIK har en trupp för guld - men förväntar sig inte spetsvärvningar

AIK har just nu inte spelarmaterialet för att kunna vinna SM-guld, menar Rikard Norling. Men tränaren förväntar sig ändå inte någon spetsvärvning framöver. - Inte med de begränsade möjligheterna som finns, säger han i podcasten Vår Värld .

I dagsläget ser inte AIK:s spelartrupp ut att vara bra nog för att kunna vinna SM-guld i år. Det är känslan som tränaren Rikard Norling har, berättar han i podcasten Vår Värld, som görs av AIK-supportrar. Norling är tydlig med att klubben inte gör en lika stor satsning som 2018, när säsongen slutade i att de svartgula vann allsvenskan, och att läget ställer krav på honom att utveckla spelarna på ett sätt som gör att de ändå kan utmana om titeln.

Norling ser inte läget som någon möjlig ursäkt för honom att inte göra resultat, utan känner fortsatt att han förväntas leda laget till segrar och titlar.

- Jag behöver verkligen utveckla varje individ för att vi ska nå de resultat som jag måste uppnå. För gör jag inte det så kommer vi inte göra det (uppnå resultaten). Just nu är inte spelarna i ett läge som gör att vi som lag, individ för individ, per automatik kan vinna om jag bara får upp dem i toppform. Där är inte den här truppen just nu, säger tränaren i Vår Värld.

Han är alltså öppen med att spelarmaterialet i nuläget möjligtvis inte är vad som krävs för att hem guldet.

- Så är det. Satsningen är inte densamma som 2018. Då var det så att du kunde säga: "Du ska ta SM-guld" och jag kunde svara: "Ja, det har ni rätt att kräva av mig". Där är det en skillnad. Vi har inte samma slagkraftighet i truppen. Punkt. Men, därmed inte sagt att jag inte har samma driv att vinna mästerskapet.

Norling vill inte gå in på vad han känner att han saknar för typ av kvalitet eller spelare i truppen. Och han förväntar sig inte att sportchefen Björn Wesström lyckas landa någon spetsvärvning innan den allsvenska premiären.

- Jag tror inte vi ska förvänta oss det med de begränsade möjligheterna som finns. Och skulle det vara så att det kommer in spelare så tror jag mer att det bygger på att någon går ut (lämnar) och frigör (utrymme). Men då kommer inte det handla om stora summor. Då blir det att vi får försöka ersätta med någon vi tror kan utvecklas. Så är det, säger Norling i podcasten.

I och med att AIK slutade fyra i allsvenskan förra året har man inte säkrat sig en plats i Europa League-kvalet till sommaren. Därmed behöver de svartgula satsa på att vinna svenska cupen för att garantera Europa-spel i år.