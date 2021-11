Norling tror på MFF-guld - men hyllar Elfsborg: "Befriande att de är bad boys"

Just nu är IFK Norrköping utanför den absoluta toppstriden i allsvenskan. Men under söndagen besegrade man guldjagande Elfsborg på hemmaplan, med 3-2, efter att Simon Strand dragit på sig en utvisning redan efter en halvtimme.

- Vi kom ut bra, fick ordentligt tryck på Elfsborg men åkte på ett baklängesmål. Vi kom tillbaka, gjorde mål och fortsatte spela bra. Vi var aktiva framåt. Men de var fortsatt giftiga och gjorde 2-1. Ändå kände jag att vi var väldigt starka i den här matchen ur ett offensivt perspektiv, säger tränaren Rikard Norling.

- Med utvisningen kände jag: "Det ska inte kunna gå att stoppa oss från att vinna". Och vi trummade på men de försvarade sig imponerande bra. Vi fick lite ytterligare "schwung" i vårt spel när "Totte" (Christoffer Nyman) och (Kristoffer) Khazeni kom in, och till slut lyckades vi vinna. Jag tycker att det inte hade varit bra av oss om vi inte hade vunnit, just med tanken på att de spelade med en man mindre under så lång tid.

Strand visades alltså ut tidigt och dessutom åkte Frederik Holst på sitt andra gula kort på tilläggstid i andra halvlek. Norling gillar den tuffa delen av Elfsborg.

- Det är väl lite befriande att Elfsborg är laget som är "bad boys". Hehehe. Det trodde man inte för tre-fyra år sen. Det är jävlar i mig tryck i några av spelarna. Det är Frederik Holst, Per Frick och Simon Strand. Kul för allsvenskan, på ett sätt, att det smäller lite.

- De är otroligt starka i boxen, kompromisslösa verkligen. Sen bara nyper de chanserna som de får. De är kliniska. Det är mycket som är imponerande i Elfsborg.

Norrköping-tränaren vill inte klaga på att Borås-laget gick in hårt i dueller eller ligger på gränsen till vad som är okej enligt regelboken.

- När Simon gick förbi mig där så var det ju nästan så att jag sträckte fram handen till honom för att säga: "Fan, du kör - den här gången hamnade du på fel sida gränsen men du har ändå en imponerande skalle". Jag läste i Borås Tidning inför matchen att han sa: "Vi kommer fajtas, vi kommer inte vika ner oss en tum" - och då tror jag på den killen när han säger det.

Vilket lag tror du tar hem SM-guldet?

- Det som skiljer oss, och då inkluderar jag egentligen alla andra lag, mot Malmö är att vi måste ha ett specifikt sätt att spela och vinna våra matcher på. Som Elfsborg, de har verkligen sitt specifika sätt. Men Malmö kan göra det på alla olika sätt.

- De har en idé som rullar på och de har otroligt många duktiga spelare. Sett över bredden är det så att de har bättre spelare än oss andra, som det är nu. De kan betala bättre löner och så vidare. Jag tror att de tar det till slut, just tack vare det. Det enda som kan hålla guldet ifrån Malmö är cupspelet (Champions League).

Även AIK och Djurgården är inblandat i guldstriden. Fyra omgångar återstår.