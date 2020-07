Norlings ilska efter sena tappet: "Jag är förbannad"

AIK var på väg mot seger mot Varberg. Paulos Abraham gjorde 2-1 med kvarten kvar, men med några få minuter kvar fick hemmalaget på Påskbergsvallen straff. En straff som Astrit Selmani gjorde 2-2 på, vilket också blev slutresultatet.

AIK:s tränare Rikard Norling var uppe i varv efter krysset. Och han var förbannad.

- Det är klart att man är besviken. Jag är också ganska uppjagad av vår prestation, framför allt i första halvlek. Jag tycker att den är flat. Det var väldigt, väldigt, väldigt försiktigt. Det blir en fajt och det är mycket som bubblar inom mig. Att det här kommer förvånar mig inte, säger han till Dplay.

Vad det var som konkret inte stämde ville inte Norling gå in på i detalj.

- Går jag in på det går jag in på saker och ting som jag tycker blir lite personligt för spelarna. Jag har sagt vad jag tycker och det sa jag i paus. Det var långtifrån bra från det perspektivet. Det är väl hur vi går in i dueller, om man ska vara hyfsat konkret. Vi har vissa situationer där vi kommer in bakom dem, men då tar det för lång tid och vi är för försiktiga. Vi nästan väntar på en tackling och tänker mer på den än att vi ska göra någonting av den, i alla fall få med oss någon frispark. Det är det som bubblar, sedan är det klart att vi kan göra det mycket bättre.

Norling var besviken på duellspelet och vid Varbergs 1-1-mål, som kom på en hörna, såg Norling brister.

- Jag tror att det är mer att det är lite yngre spelare som behöver känna på vad det verkligen innebär att gå all-in. Du måste gå in med framsidan av kroppen, går du in med baksidan får du blåmärken i ryggen. Det är inte korrekt. Det har inte med spelsättet att göra överhuvudtaget.

Han fortsätter:

- Se på målet. De som har markering… det är fruktansvärt dålig markering. Det är så dåligt att… så dåligt är det. När man tappar markering… Gå ut och vrid om din match så att du blir bättre! Det blir "jag tappar markering och jag tycker synd om mig själv". Hel… Ursäkta. Det går inte. Det spelar ingen roll vad vi spelar för jävla spelsätt. Vi kan spela som Barcelona, Rosenborg eller vilket jävla lag som helst.

Norling avslutar:

- Just nu är det bara en frustration och jag är förbannad över att vi tappar det här på det här sättet.

- Nej, fy fan. Hem!

AIK möter i nästa omgång Häcken.