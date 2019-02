Norrköping kallar till presskonferens - uppges värva landslagsman

IFK Norrköping har tidigare i vinter presenterat bland annat Christoffer Nyman, Sead Haksabanovic och senast Rasmus Lauritsen som nya spelare till nästa säsong. Nu är nästa nyförvärv på plats - och ska presenteras i dag.

Norrköping kallade under fredagsförmiddagen till presskonferens för att presentera en ny spelare klockan 14.00 i eftermiddag på Östgötaporten.

Enligt Expressen kan det vara honduranske högerbacken Kevin Alvarez som presenteras av klubben. Alvarez, som var en del av Honduras OS-lag 2016, har tidigare i år rapporterats vara aktuell för en flytt till Malmö FF av honduranska tidningen Diez.

Tidningen uppgav så sent som i början av februari att Alvarez var nära att presenteras av Malmö FF, men nu ser alltså backen i stället ut att vara nära Norrköping.

Norrköping ställs även senare i dag, klockan 19.00 i kväll mot Assyriska Turabdin på bortaplan i svenska cupen. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More.