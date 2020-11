Norrköpings missräkning i Europa-jakten - föll mot Mjällby på Strandvallen

IFK Norrköping låg inför matchen mot Mjällby på femteplats i sin jakt på en Europa-plats.

Senast förlorade "Peking" med 2-1 mot Elfsborg på Borås Arena och under lördagen ville de därför få revansch och hitta tillbaka till vinnarspåret - och man öppnade matchen starkt.

Man dominerade bollinnehavet och skapade mest. Men Mjällby försvarade väl, och Peking lyckades inte få hål på hemmalaget - som inte heller var helt ofarliga offensivt. Mjällby pressade dessutom Norrköping intensivt när man hade bollen i den egna backlinjen och stressade rejält - och efter 37 minuter fick man utdelning.

Högerbacken Joel Nilsson avancerade framåt på Norrköpings planhalva innan han hittade fram till Moses Ogbu bakom Norrköpings backlinje. Helt fri med målvakten gjorde Ogbu inga misstag, utan chippade över Isak Pettersson i Norrköping-målet till 1-0 Mjällby.

Under den andra halvleken var Norrköping helt klart mest dominanta. Man forcerade mer eller mindre hela halvleken för att få in en kvittering till 1-1. Under matchens sista tio minuter var det spel mot ett mål när Norrköping i stort sett lyfte upp allt man hade i offensivt straffområde - men man lyckades inte få hål på Mjällby.

Mjällby hotade med några kontringar när Norrköping hade lyft laget - och då fick istället hemmalaget in 2-0. Jacob Bergström bröt sig loss i den 90:e minuten, rundade Isak Pettersson och rullade in 2-0 till Mjällby.

Mjällby vann matchen och knep sin andra raka seger, medan Norrköping åkte på sin andra raka förlust. I och med segern klättrar Mjällby upp till sjundeplats i den allsvenska tabellen, medan Norrköping stannar på femteplats och kan bli omsprungna av Hammarby om de vinner sin match under söndagen.

- Det är skit. Vi kommer inte alls upp i nivån vi behöver vara i, och det gjorde vi inte i förra matchen heller. Så det känns tungt eftersom det är nu vi måste göra det och vara bra. Vi har rätt mycket att jobba på inför de kommande matcherna, för då måste vi gå fullt ut om vi ska ha en chans att uppnå någon som helst lycka den här säsongen, säger Norrköpings Eric Smith till Dplay efter matchen.

Mjällby: Eriksson - Nilsson, Watson, Löfgren, Björkander, Hodzic - Gustavsson, Sabovic, Löfquist - Bergström - Ogbu.

Peking: Pettersson - Castegren, Dagerstål, Smith, Krogh Gerson - Fransson, Thern, Bergmann Johannesson - Levi, Nyman, Haksabanovic.