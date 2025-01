Norrköpings oro - Traustason klev av tidigt

Lagkapten Christoffer Nyman var tillbaka i startelvan när IFK Norrköping tog emot Sandvikens IF under lördagen. Då tog det inte mer än tre minuter innan han rundade målvakten och lade in 1-0 på "Parken".

Det dröjde dock inte länge till innan Norrköping åkte på ett avbräck. Arnor Traustason klev av redan efter nio minuter sedan han fått en smäll i matchinledningen.

Kort därpå kom 2-0 efter ett dråpligt självmål där en Sandviken-spelare försökte passa hem bollen till egen målvakt och bollen studsade över foten på keepern.

I paus klev Nyman av som planerat. Han ersattes av Isak Andri Sigurgeirsson, som prickade ribban i början av andra halvlek.

Sandviken reducerade till 2-1 på nick av Olle Samuelsson, innan Tim Prica satte 3-1 för Norrköping sedan hemmalagets höga press gett resultat. Det blev slutresultatet.

Norrköpings startelva: David Andersson - Anton Eriksson, Amadeus Sögaard, Koja Peprah Oppong, Marcus Baggesen - David Moberg Karlsson, Kevin Höög Jansson, Arnór Traustason, Åke Andersson - Tim Prica, Christoffer Nyman.