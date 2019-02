Norrköpings starka 2018 - gjorde ekonomisk vinst på 11 miljoner

IFK Norrköping gick starkt under hösten och knep nästan SM-guldet framför AIK, men fick se sig slagna med två poäng i slutändan. Nu redovisar föreningen sitt ekonomiska bokslut för 2018, som även det är gott för klubben.

På sin hemsida skriver Peking att klubben har ökat sina intäkter med 14 miljoner, från 100 till 114 miljoner kronor, under 2018 jämfört med föregående år. Det beror främst på spelarförsäljningar under årets två transferfönster, där IFK sålt bland annat Linus Wahlqvist och Jon Gudni Fjóluson men framförallt Arnor Sigurdsson till CSKA Moskva, en affär som enligt uppgifter var värd 40 miljoner kronor.

Norrköping har även ökat sina utgifter under året, främst bland personalkostnaderna som ökade med närmre 18 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till sammanlagt 103 miljoner kronor under 2018, att jämföra med 81 miljoner under 2017. Resultatet blir att klubben har gjort en vinst på lite över 11 miljoner kronor för 2018, vilket är tredje året i rad som klubben gått med vinst.

Efter årets vinst har föreningen nu ett eget kapital på 59 miljoner kronor och klubben uppvisar också en kassa på sju miljoner kronor. Hela koncernern gjorde en vinst på 12 miljoner och har efter 2018 ett eget kapital på 101 miljoner kronor.

Samtidigt har även valberedning lämnat sitt förslag till nästa års styrelse, där Peter Hunt föreslås fortsätta som ordförande. Klubben håller sitt årsmöte om en vecka, den 27 februari.