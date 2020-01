Norsk målvakt provtränar med Dif: ”Är här för att bekanta sig med Djurgården"

Djurgården har för tillfället bara två målvakter i A-laget. Då kommer norrmannen Erland Tangvik provträna med klubben veckan ut. - Erland är här för att bekanta sig med Djurgården och vara med oss under träning den här veckan, säger sportchefen Bosse Andersson till klubbens hemsida.

För två veckor sedan gick Jacob Widell Zetterström ut med att han kommer ta en paus från fotbollen under 2020. Beslutet togs på grund av de hjärnskakningar han fick under 2019, som har gjort att han inte vet om han kommer bli i speldugligt skick under året.

Det innebär att Djurgården i nuläget bara har två målvakten i A-laget, men snart kan laget ha en ny målvakt bredvid Tommi Vaiho och PK Bråtveit. Klubben meddelar att Erland Tangvik provtränar med laget.

- Erland är här för att bekanta sig med Djurgården och vara med oss under träning den här veckan. Eftersom Jacob är skadad så kommer vi att behöva en tredjekeeper och därför vill vi se Erland på plats.

22-årige Tangvik tillhör Trondheims-klubben Tiller IL, som ligger i den norska tredjedivisionen.

- Vi kommer att ta beslut efter denna vecka om han blir kvar eller åker med på träningslägret (Sydafrika, 27 januari-8 februari) säger Andersson.