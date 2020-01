Ny förlust för HIF mot danskt motstånd - föll trots lovande inledning

Helsingborg verkade inledningsvis ha tagit flera kliv sedan 1–3-förlusten mot Odense i veckan. Mot den danska serieåttan Lyngby BK tog HIF ledningen genom Brandur Hendriksson, nyförvärvets första mål i den rödblå dressen.

Mycket av spelet gick genom färöingen på tremannamittfältet. Helsingborg hittade farliga ytor genom Hendrikssons passningsfot och Rasmus Jönssons länkspel i rollen som en ”falsk nia”.

Men Lyngby var effektivt där HIF missade sina målchanser. Efter ett felpass på egen planhalva kvitterade danskarna i den 18:e minuten. Ledningsmålet kom på straff i den 34:e minuten av Emil Nielsen och samme man kontrade in 1–3 fyra minuter senare.

Tränaren Olof Mellberg gjorde sex byten i halvtid utan att få någon omedelbar effekt på HIF. Lyngby kontrollerade halvleken och bjöd inte Helsingborg på några hetare målchanser. Lyngby var närmare ett fjärde mål, innan Helsingborgs Alhadji Gero fick in en reducering två minuter före full tid.

Helsingborgs IF

A. Nilsson; Bejtulai, Granqvist, Figueroa, Eriksson; Hendriksson, Gigović, Abubakari; Svensson, Jönsson, Ceesay

Matchfakta

Helsingborg-Lyngby 2-3 (1-3)

1–0 (13’) Hendriksson, 1-1 (18’), 1-2 (34’) E. Nielsen (straff), 1-3 (38’) E. Nielsen, 2-3 (88’) Gero

Byten: 45’ Weberg IN, Granqvist UT, Voelkerling Persson IN, Abubakari UT, Hellman IN, Eriksson UT, Widell IN, Figueroa UT, Mbo IN, Ceesay UT, Gero IN, Jönsson UT

62’ Carlius IN, Gigović UT, Hafsteinsson IN, Bejtulai UT, Sjöberg IN, Svensson UT

73’ Sundström IN, Hendriksson UT