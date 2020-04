Ny rapport: Här är allsvenskans rikaste klubbar: ”Klyftan har ökat”

Nettoomsättning:

1. Malmö FF - 371,6 mkr

2. AIK - 197,5 mkr

3. BK Häcken - 186,7 mkr

4. Hammarby IF - 181,3 mkr

5. IFK Göteborg - 138,5 mkr

6. Djurgårdens IF - 122,2 mkr

7. IFK Norrköping - 120,9 mkr

8. IF Elfsborg - 94,2 mkr

9. Kalmar FF - 59,7 mkr

10. Helsingborgs IF - 58,1 mkr

11. Östersunds FK - 51,5 mkr

12. IK Sirius - 51,3 mkr

13. Örebro SK - 50,6 mkr

14. Gif Sundsvall - 50,3 mkr

15. Falkenbergs FF - 33,3 mkr

Spelarförsäljningar:

1. Hammarby IF - 55,1 mkr

2. IFK Norrköping - 52,6 mkr

3. IFK Göteborg - 39,8 mkr

4. AIK - 27,2 mkr

5. IF Elfsborg - 17,5 mkr

6. BK Häcken - 16,7 mkr

7. Djurgårdens IF - 15,5 mkr

8. Gif Sundsvall - 13,6 mkr

9. Malmö FF - 12,9 mkr

10. Helsingborgs IF - 7,6 mkr

11. Östersunds FK - 6 mkr

12. Kalmar FF - 2 mkr

13. Örebro SK - 2 mkr

14. IK Sirius - 0,4 mkr

15. Falkenbergs FF - 0,1 mkr

Lönekostnad per poäng (samtliga anställda, inta bara spelare och ledare):

1. Malmö FF - 2,71 mkr

2. Östersunds FK - 2,4 mkr

3. Kalmar FF - 1,86 mkr

4. AIK - 1,68 mkr

5. BK Häcken - 1,66 mkr

6. Gif Sundsvall - 1,57 mkr

7. Hammarby IF - 1,51 mkr

8. IFK Göteborg - 1,49 mkr

9. Helsingborgs IF - 1,41 mkr

10. IFK Norrköping - 1,4 mkr

11. Djurgårdens IF - 1,35 mkr

12. IF Elfsborg - 1,32 mkr

13. IK Sirius - 1,18 mkr

14. Falkenbergs FF - 0,94 mkr

15. Örebro SK - 0,8 mkr

Eget kapital (per 31 december 2019):

1. Malmö FF - 512,9 mkr

2. IFK Norrköping - 110,7 mkr

3. BK Häcken - 71,5 mkr

4. AIK - 61,7 mkr

5. Djurgårdens IF - 57,3 mkr *

6. Hammarby IF - 49,6 mkr

7. IFK Göteborg - 22,6 mkr

8. IF Elfsborg - 16 mkr

9. Örebro SK - 6,4 mkr

10. Kalmar FF - 2,8 mkr

11. Helsingborgs IF - 2,1 mkr

12. Gif Sundsvall - 0,8 mkr

13. Falkenbergs FF - 0,7 mkr

14. IK Sirius - 0,03 mkr

15. Östersunds FK - -22,6 mkr

* Djurgården har sålt Marcus Danielson till Dalian för mer än 50 miljoner kronor efter årsskiftet.

Källa: "Hur mår svensk elitfotboll?"

FOTNOT: AFC Eskilstuna spelade i allsvenskan förra året men saknas i sammanställningen. EY har inte fått tillgång till siffror från AFC.