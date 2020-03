Ny storseger för Häcken – 18-årige Wålermark tvåmålsskytt: "Patrik är klinisk"

6-1 mot J-Södra förra helgen. Under lördagen tog Häcken en ny storseger – när Utsikten besegrades med 5-2. - Jag är nöjd med min insats, säger tvåmålsskytten Patrik Wålermark.

Häcken har spelat fem matcher sedan mitten av februari – samtliga har slutat med seger. Förra helgen krossade de gulsvarta Jönköpings Södra med 6-1 – och under lördagen skulle det bli en ny storseger när division 1-klubben Utsikten gästade ett tomt Bravida Arena.

Knappt en minut in i matchen fick hemmalaget straff. Alexander Söderlund fixade den, tog själv hand om den och förvaltade den på bästa sätt. 1-0 Häcken. 20 minuter in i matchen fick Häcken ytterligare en straff – den här gången tog Daleho Irandust hand om den och skickade in 2-0.

Utsikten reducerade strax innan paus genom Lucas Hedlund, men direkt i början på andra halvlek utökade Häcken ledningen – genom inbytte Patrik Wålermark, 18. Kvarten därefter gjorde Wålermark sitt andra för eftermiddagen.

Viktor Lundberg gjorde sedan 5-1 innan Lucas Hedlund reducerade på nytt och skrev slutresultatet till 5-2.

- Det blev bara en halvlek idag men jag är nöjd med min insats. Det finns alltid saker jag kan göra bättre, men det är bara att jobba vidare. Det var en bra match att få i benen och kul att få göra mål, säger Wålermark i en kommentar på Häckens hemsida.

Häckens tränare, Andreas Alm, om Wålermarks prestation:

- Patrik är klinisk i väldigt mycket som han gör när det kommer till att från strax utanför straffområdet eller från strax innanför sätta den i nät, det såg vi redan när han spelade träningsmatcher i höstas.

Häckens startelva:

Rasheed - Ekpolo, Toivio (Wålemark, 46'), Carlsson, Sverrisson - Faltsetas (Ousou, 72'), Berggren - Irandust, Maric (Lundberg, 46'), Bengtsson - Söderlund (Nilsson, 12') (Yasin, 72')