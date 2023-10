Nya beskedet: Hammarby anmäls inte - efter Häcken-matchen

Hammarby IF kryssade förra helgen mot BK Häcken (2-2) hemma på Tele2 Arena. Efterspelet kom till viss del att handla om att matchen i slutskedet bröts tillfälligt efter att plastmuggar kastats in mot en assisterande domare, men också om att det visades reprisbilder på en storbildsskärm på Edward Chilufyas 2-1-mål för Häcken.

Vissa tyckte där och då att målet borde blivit bortdömt för offside, men av tv-bilder att döma var det helt korrekt att Chilufyas fullträff blev godkänd.

Per Eliasson, matchdelegat, uttalade sig senare för Aftonbladet om att det kommer bli en anmälan mot Hammarby med anledning av att det visades reprisbilder på Cilufyas mål - men nu blir det inte så.

Eliasson bekräftar att han inte kommer anmäla Hammarby.

- När det gäller repriseringen är den delen avslutad, efter en diskussion med klubben. Vi går inte vidare med anmälan, diskussionen är avslutad, säger han till Fotbollskanalen.

Under Hammarbys hemmamöte med Kalmar FF under 2019 visades också reprisbilder på en storbildsskärm, då Nikola Djurdjic fick ett mål bortdömt. Domaren Mohammed Al-Hakim valde då att skicka in en anmälan med anledning av reprisen, och Bajen blev fällt av Svensk Elitfotbolls disciplinutskott.