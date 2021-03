Nya beskedet: Oklart hur mycket Blåvitt tjänar på Hamsiks EM-spel

Under måndagen presenterade IFK Göteborg allsvenskans kanske största namn någonsin. Slovaken Marek Hamsik, som under många år var en firad stjärna och en bärande del i storklubben Napoli, har skrivit på ett kontrakt fram till den sista augusti med IFK.

Det innebär i sin tur att Hamsik kommer att tillhöra IFK Göteborg då EM-slutspelet går av stapeln, 11 juni - 11 juli. Klubbar som släpper spelare på landslagsuppdrag kompenseras ekonomiskt av Uefa och för EM 2021 ligger den totala potten på 130 miljoner euro.

ANNONS

Vad gäller kompensation för spel under kval och Nations League så betalades detta ut redan förra våren, till följd av att många klubbar var hårt ekonomiskt drabbade av pandemin.

Ersättningen till Blåvitt, och andra klubbar som släpper spelare till EM, har tidigare legat på en fast summa per spelare per dag. EM 2016 låg den på 4821 euro per spelare och dag, gällande en kategori två-klubb som klubbarna i allsvenskan betecknas som.

Men till EM 2020 kommer summan att räknas ut lite annorlunda.

De europeiska klubbarnas intresseorganisation ECA skriver följande:

"För första gången kommer klubbarnas ekonomiska fördelar från EM beräknas på en procent av den totala bruttointäkten. Klubbarna kommer att få åtta procent av inkomsterna från sändningar, kommersiella intäkter och biljettintäkter, där minimum är satt till 200 miljoner euro, en ökning med 50 miljoner euro jämfört med EM 2016."

Dessutom är det troliga att dagsinkomsten ska delas mellan de klubbar som spelarna tillhört de senaste två åren, ett liknande system som Fifa använder för fördelningen av pengar under VM. Det uppger Svante Samuelsson, sportchef på Svensk Elitfotboll, för Fotbollskanalen.

ANNONS

Fotbollskanalen har ställt frågan till Uefa kring vad som gäller för EM 2020.

Vad gäller Hamsiks lön så har Aftonbladet tidigare rapporterat att han krävt en lön på cirka 100 000 kronor i månaden.

Spelaragenten Patrick Mörk, som var med och rodde affären i land, vill inte kommentera om Hamsik själv får ta del av något av den summan som utgår för EM-spel.

Just Slovakien har Sverige i sin EM-grupp och de båda länderna möts i den andra gruppspelsomgången.

Under det senaste EM-slutspelet gick knappt 19 miljoner kronor till svenska klubbar. Då var det Malmö som kammade hem mest för Oscar Lewicki och Kari Arnason och det landade då på runt fyra miljoner kronor.

Fotnot: I en tidigare artikel skrev Fotbollskanalen att IFK skulle få cirka 50 000 kronor om dagen för Hamsiks EM-spel. Det korrekta är alltså att ersättningen ännu inte är fastställd, då den baseras på mästerskapets totalt intäkter, och att det kan vara så att den ska delas med andra klubbar.