Nya beskedet om Nilsson - efter blodiga bilderna

Hammarby IF besegrade under söndagen Mjällby AIF med 3-0 på bortaplan och är nu på andra plats i allsvenskan. Redan i första halvan av matchen - efter 37 minuters spel - lämnade yttern Joel Nilsson planen efter en blodig smäll. Yttern for in i målställningen, vilket gjorde att han började blöda från huvudet.

- Det är tejpat och limmat och så där. Men det känns bra, jag är förhoppningsfull inför framtiden. Det känns väldigt bra, sa Nilsson efter matchen.

Nu ger Bajens läkare Buster Sandgren besked, till Fotbollskanalen, om att det inte rör sig om en hjärnskakning och att Nilsson kan spela framöver. Spelaren har dock fått ett jack i huvudet, som alltså är limmat.

Det är ett positivt besked för Hammarby, som på torsdag ställs mot IK Sirius hemma på Tele2 Arena i allsvenskan. Med fyra matcher kvar av säsongen har Hammarby fem poäng upp till BK Häcken i serieledning.

Nilsson är den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 18 seriematcher.