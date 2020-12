Nya förändringar i HIF:s ledarstab - plockar in landslagsledare

Sedan det stod klart att Helsingborgs IF blev degraderat till superettan har det hänt flera saker på kort tid i klubben. Bland annat har ordföranden Christer Azelius aviserat att han avgår efter säsongen, lämnar gör även huvudtränare Olof Mellberg.

Nu meddelar HIF att de gjort förändringar i ledarstaben.

Rickard Engström, som det senaste året verkat som assisterande tränare, lämnar klubben efter säsongen precis som fysioterapeuten Victor Dymne. Dessutom meddelar Skåne-klubben att man är överens med idrottsskadeterapeuten Dale Reese, som blir ansvarig för det medicinska teamet för HIF:s A- och ungdomslag.

Reese har skrivit på ett treårsavtal med HIF och kommer närmast från IFK Norrköping, där han har varit sedan 2010 som idrottsmedicinsk- och prestationskoordinator, en roll som han även har i det svenska herrlandslaget sedan några år tillbaka.

- Det är med stor förtjusning jag tar mig an uppdraget i Helsingborgs IF. Jag har följt klubben i många år från distans och när jag fick förfrågan var det inga tveksamheter. Fotbollen har utvecklat sig till en idrott som kräver uthållighet, snabbhet, samt många beslut under en match och för det krävs en bra kondition och ledning. HIF är just den utmaning jag tycker om, att kunna utvecklas tillsammans tillbaka till Allsvenskan och befästa vår plats i fotbollens finrum. Det kräver ett hårt arbete från alla, säger Reese i en kommentar på klubbens hemsida.

Andreas Granqvist, lagkapten och blivande sportchef, om rekryteringen:

- Dale är en av de allra bästa som jag arbetat med, om inte den bästa. Han har en väldigt stor erfarenhet inom fotbollen och har jobbat på högsta nivå under längre tid. Vi ser framemot att ha honom hos oss och utveckla arbetet med såväl det skadeförebyggande som rehabilitering.