Nya miljonsmällar för svenska klubbar - MFF, Djurgården och AFC drabbat: "Hål i huvudet"

Sedan tidigare har Tillväxtverket krävt tillbaka pengar för coronastöd av klubbar som AIK, Kalmar, Gif Sundsvall, Halmstads BK, Dalkurd, Sirius, IK Brage och Östersunds FK.

Hittills har samtliga av de klubbarna meddelat att de tänker överklaga beslutet från Tillväxtverket.

Nu har ytterligare klubbar fått besked om att myndigheten vill ha tillbaka miljoner av dem.

Exempelvis har allsvenska storklubben Malmö FF fått ett återkrav från Tillväxtverket på 2,45 miljoner kronor.

Även Djurgården ska betala tillbaka pengar, enligt myndigheten. Summan för de blårandiga landade på 1,3 miljoner.

Vidare har två olika beslut från Tillväxtverket gjort att superettan-klubben AFC Eskilstuna krävs på totalt nästan 3,3 miljoner.

ANNONS

Ingen av de tre klubbarna delar myndighetens bedömning i frågan. Åtminstone inte helt.

- Vi tittar på en överklagan och kommer ta det beslutet på måndag, säger exempelvis MFF:s vd Niclas Carlnén till Fotbollskanalen.

Varför överklagar ni?

- Vi håller inte alls med om den bilden som vi har fått och bakgrunden till det beslutet. Det är inte konstigare än så, svarar Carlnén.

Djurgården sticker ut på så vis att de valt att inte överklaga sitt beslut. Vd:n Henrik Berggren förklarar att man redan betalat tillbaka pengarna som Tillväxtverket krävt.

- Å ena sidan tycker vi motiveringen är lite konstig men samtidigt gjorde vi en väldigt stor vinst 2020 i och med att vi sålde Marcus Danielson och andra spelare. Med den bakgrunden har jag viss förståelse för hur de resonerar men jag hoppas att alla behandlas lika. Det är ju många företag som gjorde vinst 2020. Det får inte vara så att de bara hoppat på massa idrottsklubbar, säger Berggren och fortsätter:

ANNONS

- Vi har betalat tillbaka pengarna. Vi hade en ganska liten permittering den våren/sommaren jämfört med många andra och vi har väl fått en liten annorlunda motivering än andra klubbar. Deras (Tillväxtverkets) argument är att vi gjorde en kraftig vinst. Jag hoppas bara att alla, oavsett anledning bakom återkravet, behandlas på ett liknande sätt. Där måste jag säga att jag känner mig tveksam till om det verkligen är så.

Men det här är ingen jättestor grej för er ekonomi i det stora hela?

- Nej, det är det inte. Det är klart att det är jättemycket pengar det handlar om men relativt vår storlek får vi tugga i oss det här, säger Djurgårdens vd.

Tidigare har flera svenska klubbar, exempelvis AIK, riktat kritik mot Tillväxtverkets sätt att bedöma fotbollsklubbarna och deras pandemistöd. Klubbarna har ansetts ha haft ekonomiska bekymmer redan innan pandemin och att den då inte bidragit till tillfälliga problem som ger rätt till stöd.

ANNONS

Just den motiveringen har Tillväxtverket använt mot AFC Eskilstuna, som överklagat beslutet om återkrav.

- Det är ett totalt felaktigt. Vi har gjort allt "by the book". Vi har haft en auktoriserad revisor som har gjort alla ansökningar så som regelverket var. Vi har haft koll på vår elitlicens och haft ett eget kapital. Vi har haft en auktoriserad revisor som har gjort våra bokslut utan anmärkning. Vi har gjort allt "by the book", säger AFC:s vd Mikael Larsson.

Han fortsätter:

- Vi hade stängda läktare och enorma procent i omsättningstapp på grund av pandemin, som de flesta andra företag. Att nu komma i efterhand med ett helt annat regelverk är hål i huvudet. Ett ganska stort antal idrottsföreningar har överklagat det här via Arbetsgivaralliansen som hjälper oss med det här genom sina jurister. Det är inlämnat. Arbetsgivarallisen tycker precis som vi att det är hål i huvudet. Vi har fullföljt allt som vi ska.

ANNONS

- Vi har elitlicensen för att det ska vara uppstyrt kring ekonomin. Vi har fått dem godkända och därför kan jag inte förstå, och inte Arbetsgivaralliansen heller, hur vi kan få ett sådant här beslut.

Vad står i Tillväxtverkets beslut?

- De anser att det inte är pandemin som är orsaken till vårt omsättningstapp. Men det är ju bara att kolla. Jag vet inte var Tillväxtverket har varit under den här perioden, för hela Sverige vet väl om att det var stängda läktare. Det var ingen kioskverksamhet, du kunde inte sälja någon "merchandise". Det var svårt att locka sponsorer eftersom vi inte hade något att leverera vad gäller exempelvis "happenings" på arenan.

- HUR kan de komma och påstå att det inte berodde på pandemin att vi hade ett stort omsättningstapp? Det är nästan löjeväckande att komma med ett sådant påstående i efterhand, säger Larsson.

ANNONS

Du låter upprörd.

- Upprörd och upprörd. Jag kan bara inte förstå. Det är så glasklart att de har tankefel i det hela. Vi har följt alla regelverk som finns och ändå kommer ett sådant här beslut.

Larsson tillägger:

- Vi har fått elitlicensen godkänd alla år eftersom vi har ordning och reda på det vi gör.

Om ni inte får igenom överklagandet, vad skulle det innebära för er ekonomiskt?

- Det skulle vara katastrofalt. Vi är en liten förening som spelar i superettan.