Nya tränarduon igång i Djurgården: ”Målsättningen är en Europa-plats”

Under vintern har Djurgården gjort förändringar i ledarstaben. Bland annat har Özcan Melkemichel och Ivan Ristic försvunnit. In har Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, från allsvenska Sirius, kommit. De ledde sitt första träningspass i klubben under tisdagen, när de blårandiga kickade igång 2019.

- Det är roligt att det blir något verkligt, och att man inte bara snackar, säger Bergstrand.

Hur tänker ni nu när ni tar er an en ny spelargrupp?

- Vi har försökt känna av kring vad som varit framgångsrikt i Djurgården under tidigare regimer och nu ska vi försöka addera det som vi står för. Så får vi mixa det där. Sen finns det ett uttryck om att första intrycket sitter i, så man vill inte göra bort sig helt första dagen.

Lagerlöf fyller i:

- Vi försöker smyga in lite. Vad har varit bra tidigare och vad funkar med hur vi är som människor och vad vi har för grundfilosofi? Vad måste vi vrida på? Det gäller att känna sig för där.

Vad har ni under tiden ni varit här fått för bild av det som väntar er?

- Folk i Djurgården är ganska sugna på att sätta igång, verkar det som. Många är missnöjda över hösten. Man började förra säsongen så bra, man vann cupen och gick bra, men så blev det lite pyspunka. Så det är väl den stora bilden, att många säger: ”Nu vill vi köra om med en ny säsong!”, säger Lagerlöf.

Bergstrand är nöjd över de förutsättningar som finns i nya klubben.

- Det finns en jättebra grund att stå på, en hyfsad åldersstruktur och det finns bra förutsättningar. Man vann ett cupguld förra året och slog Malmö ett par gånger. Det är väl kvaliteten som finns. Sen har det försvunnit en del karaktärer och äldre, mer rutinerade, spelare men Bosse (Andersson, sportchef) är duktig och det kommer lösa sig, säger Bergstrand.

Hur mycket är ni involverade i spelartransfers?

- Bosse sköter det mesta men det är klart att han inte värvar spelare som vi tycker är helt värdelösa. Det vore jättedumt. Vi är involverade så mycket som vi behöver, men vi slipper allt det som tar massa tid. Att förhandla och så.

Dina första intryck av klubben annars?

- En stor klubb med bra historia och höga ambitioner. Det är trevliga människor med en ödmjuk inställning. Man snackar inte så mycket, utan det handlar om att jobba. Det passar jättebra.

Vad har du för förväntningar på året?

- Målsättningen är att vara med och hota om Europa-platser och det känns rimligt. Sen hoppas vi att vi kan få ett bra tryck på hemmamatcherna, att publiken strömmar till och att poängen trillar in. Det handlar alltid om att vinna fotbollsmatcher i slutändan, gör man det är det mesta förlåtet, säger Bergstrand.