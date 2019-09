Nya uppgifter: Därför började sponsringen till ÖFK utredas

I april 2018 anhölls dåvarande ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg, misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Bara två månader efter klubbens sextondelsfinalmatcher mot giganten Arsenal i Europa League. Då hade Skatteverket redan haft "Sollefteåbons" företag, som sponsrat ÖFK med mångmiljonbelopp genom åren, i sitt kikarsikte under minst ett halvårs tid.

Det var uppgifter från Skatteverket som ledde fram till att Ekobrottsmyndigheten började titta på det ärende som nu resulterat i en rättegång mot nämnde Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen". Det är känt sedan tidigare.

Men när en av personerna hos Skatteverket som granskat "Sollefteåbons" företag vittnade i rätten under onsdagen framkom nya uppgifter. Då berättade hon hur Skatteverket fick upp ögonen för bolaget. En granskning av flyttbranschen i stort låg bakom det hela.

- Vi genomförde en kartläggning av flyttbranschen, och då började vi titta på ("Sollefteåbons" företag). Vi tog in kontoutdrag från bank och såg väldigt stora utbetalningar till Östersunds Fotbollsklubb. Under två år hade de utbetalningar på 5,5 miljoner. De utbetalningarna, till Östersunds Fotbollsklubb, utgjorde över 60 procent av bolagets redovisade intäkter, sa det Skatteverket-anställda vittnet.

Skatteverket reagerade bland annat på att företagets bokförda lönekostnader var låga.

I augusti 2017 fattade Skatteverket beslut om att genomföra en revision rörande "Sollefteåbons" företag och myndigheten tog innan dess kontakt med Peab för att ställa frågor.

- Vi såg att de stora utbetalningarna till Östersunds Fotbollsklubb föregicks av inbetalningar från Peab.

- Bolaget har fakturerat tiotusentals timmar till Peab, men det finns knappt några lönekostnader bokförda. Lönekostnaderna motsvarar cirka en halv årsarbetskraft under de här två åren (som Skatteverket inledningsvis tittade på). De hade också orimligt låga kostnader för underentreprenader för att täcka upp för arbetskraftsbehovet utifrån vad de fakturerat.

Den Skatteverket-anställda hävdar att inget av det som myndigheten granskat tyder på att bolaget betalat ut löner svart.

- Det finns inga betalningar som tyder på att det skulle gå till personer som fått pengar utbetalt svart.

Åklagaren: Kan ni se på bankkonton om det gjorts kontantuttag av större omfattning?

- Vi kan inte se att det görs, enligt kontoutdrag.

2014 fick Östersunds FK 1,55 miljoner av "Sollefteåbons" företag i sponsring och året efter det uppgick summan till 3,1 miljoner kronor. Miljonerna var viktiga för klubbens ekonomi. 2015 uppgick till exempel ÖFK:s intäkter från reklam/sponsring till nio miljoner kronor, vilket gör att mer än en tredjedel av de pengarna kom från mannens företag. Klubben redovisade ett plusresultat på 242 085 kronor för 2015 och vid årsskiftet uppgick ÖFK:s eget kapital till 1,6 miljoner kronor. För att få en elitlicens av Svenska Fotbollförbundet och därmed bli godkänd för spel i förbundets två högsta serier, allsvenskan och superettan, måste man ha ett positivt eget kapital.

I en skrivelse till Förvaltningsrätten har Skatteverket tidigare skrivit följande:

"Det framstår som mycket märkligt att ett företag med begränsad kapacitet har en så betydande omsättning som stora delar av genomgående betalas vidare till ÖFK. Av (företagets) bokföring och de underlag Skatteverket fått ta del av hittills framgår inte vad som tillhandahållits eller vem som utfört de tjänster som fakturerats. De bokförda kostnaderna för övrig reklam uppgår till anmärkningsvärda belopp. Upplägget framstår som märkligt. Att (företaget) betalat så omfattande belopp till ÖFK är inte affärsmässigt motiverat utifrån verksamhet, kunder och avsaknad av motprestation".

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.