På måndag möts Trelleborg och Hammarby på Vångavallen och lagen kommer in till matchen med olika förutsättningar. Hemmalaget från Skåne förlorade stort borta mot Östersund, 4-1, medan Hammarby vann med samma siffror hemma mot Dalkurd.

Till mötet med Bajen får TFF dock tillskott i truppen när nyförvärven Jasmin Sudic och Kofi Sarkodic tar plats i truppen. Däremot har klubben fått ytterligare ett skadeavbräck inför mötet med Hammarby.

- Anton Tideman drog en baksida. Därför är Magnus fortfarande med i truppen, säger lagets tränare Patrik Winqvist till klubbens hemsida.

Mötet mellan Trelleborg och Hammarby visas i C More och kan streamas via cmore.se. Avspark 19:00.