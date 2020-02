Nyförvärvet Bernhardsson premiärmålade: "Betyder jättemycket"

Alexander Bernhardsson kom tillsammans med sju andra lagkamrater in i matchen efter 65 minuters spel. Kort därefter gjorde Elfsborg 3-0 och i 84:e minuten avslutade 21-åringen målkalaset med sitt 4-0-mål. Efteråt var han jublande glad över att ha fått spräcka nollan i sin nya klubb.

- Det var jättekul att få göra mitt första mål och kul att få bidra med något. Jag har väntat på att få göra det första målet. Jag har bara velat smälla dit ett, så detta var jättekul. Det var en lättnad. Nu släppte det lite. Nu ska jag gnugga vidare och försöka göra ännu fler poäng. Jag tror att målet kommer att ge mig lite mer självsäkerhet, så att jag vågar göra mer saker, säger Alexander Bernhardsson.

Han var väldigt nöjd med Elfsborgs insats.

- I första halvlek dominerade vi. Vi spelade verkligen som vi vill spela. Vi hittade in bakom backlinjen, vi styrde spelet och vi satte våra lägen. Vi dominerade och gubbarna gjorde ett jättebra jobb där ute. Det var en fröjd att se dem från bänken i första halvlek.

Och det blev två mål till när ni kom in?

- Ja, det var roligt att vi som hoppade in hade vinnarglöd och ville pusha på och göra fler mål även om vi ledde med 2-0.

Är du förvånad över att ni vann med så pass stora siffror?

- Nja, det skulle jag inte säga. Vi mötte ett bra lag, men vi gjorde det jättebra. Det är en av de bättre matcherna vi gjort i år. Jättekul att vi fick vinna matchen och känna den självsäkerheten, säger ”Berra”.



Han säger sig trivas utmärkt i Elfsborg och Borås.

- Jag kommer in i det mer och mer. Det är en omställning från Öis. Nu börjar man komma in i tempot och huvudet börjar vänja sig lite grann. Det är mycket att ta in, så det är en lång bit kvar innan man känner att man är fullt etablerad.

Vilka är de största skillnaderna tycker du?

- Allt går mycket snabbare. Huvudet ska kunna rotera mer. Det går mycket snabbare i huvudet. Man ska veta vad man gör innan man får bollen. Även om det bara är en series skillnad så går det otroligt mycket snabbare och spelarna är mycket mer skickliga. Det är en omställning och man måste hänga med.

Är du redo för allsvenskan?

- Det hoppas jag, men det återstår att se. Jag krigar på, försöker göra mitt bästa och utvecklas varje träning. Sen försöker man ta med det in i match. Jag är en bra bit in i min utveckling tycker jag och jag hoppas komma längre.

Hur ser du på konkurrensen?

- Den är stenhård. Det är skickliga gubbar som jag konkurrerar med. Jag kollar på dem och försöker lära mig saker av dem. Det är kul att spela med dem och lära mig av dem. Jag ser de inte som konkurrerar utan jag ser det som lärdom, säger yttern.

Han ser fram emot det stundande cupspelet.

- Det ska bli kul med lite tävlingsmatcher. Vi ska ge järnet och se hur långt det går. Vi ska ta med denna mentalitet in i cupen, säger Alexander Bernhardsson.