Nyförvärvet efter första målet i HIF: "Enda vägen härifrån är uppåt"

HELSINGBORG. Anthony van den Hurk hittade nätet i sin sjätte match för Helsingborgs IF. Hans mål och assist bidrog till HIF:s första seger i allsvenskan. - Vi har just börjat, säger anfallaren efter 2-0 mot AIK.

Anthony van den Hurk bänkades i måndagens match mot Djurgården efter att ha gått poänglös under allsvenskans inledning. Nyförvärvet gjorde en assist sedan när han hoppade in i 2-2-matchen, och poängen trillande in även mot AIK.

Hans inlägg i den 68:e minuten hittade Alex Timossi Andersson i straffområdet som nickade in HIF:s ledningsmål. Sex minuter innan full tid fick van den Hurk göra sitt första mål i HIF-tröjan på ett inlägg från Filip Sjöberg. Nederländaren var säker på att målen skulle komma även när Fotbollskanalen pratade med honom inför dagens match.

Du höll ditt ord från igår?

- Ja, jag vet. Ibland måste man bara vara lugn och fortsätta, säger van den Hurk.

Var känslan bra från början denna gång?

- Ja, jag kom in i matchen direkt och vann många nickdueller. Det var bra och efter assisten förstärktes den känslan.

Ditt mål?

- Ett väldigt bra byte av tränaren tycker jag. “Fille” kom in och slog inlägget, jag var fri och den kom perfekt på skallen. Det är dessa bollar jag är farlig på och jag gör medparten av mina mål så här. Det kändes väldigt bra idag.

Segern var Helsingborgs första i allsvenskan.

- Vi har just börjat. Senast mot Djurgården visade vi en fantastisk laginsats och fick ett resultat där vi kunde ha förtjänat ännu mer. Idag vann vi och jag tror att den enda vägen härifrån är uppåt, säger van den Hurk och fortsätter:

- I den här matchen och den förra tycker jag att vi spelat lite mer direkt. Det har fungerat för oss. Laget lyckades plocka upp några av mina vunna nickdueller. Allt börjar med laginsatsen och energin, den var fantastisk idag. Fortsätter vi så här kommer poängen att följa.

Trots vinsten är HIF kvar på jumboplatsen men har nu lika många poäng som Falkenberg. Efter att ha gått mållöst i fem omgångar har Helsingborg gjort fyra mål mot Djurgården och AIK den här veckan.

- Vinsten betyder lättnad för laget, alla är så glada. Ibland måste man bara hitta den första vinsten. Det är konstigt men så funkar fotbollen, avslutar Anthony van den Hurk.