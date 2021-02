Nyförvärvet målskytt i Djurgårdens storseger

Sirius tog emot Djurgården i en träningsmatch under onsdagseftermiddagen. Hemmalaget valde att mönstra stora delar av U21-laget från start medan gästerna hade en mer ordinarie ton på sin elva.

Emmanuel Banda utökade därefter till 2-0 innan Melker Jonsson, son till förre landslagsspelaren Mattias Jonson, nickade in trean från nära håll.

Nicklas Bärkroth ökade på till 4-0 en kvart in i andra halvlek med ett snyggt distansskott rakt upp i nättaket. Curtis Edwards satte femman kort därpå innan Sirius vaknade till liv. Bara minuten efter 5-0 kom 5-1-reduceringen när Joakim Persson hittade in till Samuel Wikman som bredsidade in bollen i mål.