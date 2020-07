Nyholm inför AIK-mötet: "Får de till det kan det bli hur bra som helst - någon måste våga"

Senast mot Östersund gjorde Jesper Nyholm sin första hela allsvenska match på 990 dagar, efter benbrottet som han drabbades av under våren 2018. Då spelade mittbacken för AIK. Men nu finns han i Djurgården, som ställs mot just Gnaget under söndagen.

- Det ska bli lite speciellt, eftersom det är min gamla klubb och alla de är mina vänner. Vi får se. Men jag kommer göra allt jag kan, oavsett om det blir från start eller från sidan, säger Nyholm till Djurgårdens eget webb-program "Dif inifrån".

När Fotbollskanalen efter matchen mot ÖFK ställde frågan till 26-åringen om hur det ska bli att spela mot just AIK svarade Nyholm:

- Om jag får spela... Då kommer jag göra precis samma sak som jag gjort innan, jag kommer göra mitt bästa. Jag har ju tränat med deras spelare och vet vilka de är, så jag kommer kanske inte behöva plugga på lika mycket som mot andra lag.

- Det ska bli kul, och det är tre poäng som gäller

I år spelar AIK med ett 3-4-3-system och man mot man-försvar. Hittills har det gett tolv poäng på de tio inledande omgångarna.

- Jag tycker att de spelar intressant. Det är ett man mot man-baserat spel över hela planen. Lyckas de få till det kan det bli hur bra som helst, det är ju som att bryta ett mönster. Det är någon som måste våga, säger Nyholm och fortsätter:

- Hade det här gått skitbra och de hade haft full pott nu, hade resten av allsvenskan gått över till samma sak? De ställer höga krav på sina spelare. Så får vi se.