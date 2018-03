Nyholm opererad - missar hela säsongen

Under tisdagen spelade AIK mot Örebro i svenska cupens kvartsfinal. 26 minuter in i matchen stämplades AIK:s mittback Jesper Nyholm så illa att hans ben gick av.

Nu meddelar klubben att Nyholm har opererats för frakturen på underbenet. AIK bedömer att backen inte är aktuell för spel under säsongen 2018.

- Jag har förberett mig för att vinna fotbollsmatcher med AIK 2018 och nu ligger jag här nyopererad, självklart känns det både i benet, hjärtat och huvudet. Jag har ett fantastiskt stöd i flickvän, familj, spelare, ledare och supportrar och det kommer hjälpa mig i min iver att ta mig tillbaka till fotbollsplanen säger Nyholm till klubbens hemsida.

AIK:s sportchef Björn Wesström:

- Vi lider oerhört med Jesper, han har nu en tuff rehabiliteringstid framför sig, både fysiskt och mentalt, han kommer att få allt tänkbart stöd för att komma tillbaka i bästa möjliga form.

Nyholms lagkamrater i AIK var skakade av den otäcka skadan.

- Alla mina tankar är hos Jeppe just nu. Den här vinsten får vi tillägna honom, sa Alexander Milosevic till C More efter matchen.