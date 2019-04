Nyman med första allsvenska målet sedan återkomsten: "Testade att skjuta - gick bra, tydligen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Christoffer Nyman hittade nätet mot Malmö FF. Därmed gjorde han sitt första mål i allsvenskan sedan återkomsten i vintras. - Jag testade att skjuta och det gick bra, tydligen, säger Nyman till C More.

Christoffer Nyman vände i vintras hem till IFK Norrköping efter ett par säsongen i tyska Braunschweig. I de första omgångarna av allsvenskan har han dock fått vänta på den första allsvenska fullträffen. Men mot MFF slog anfallaren till och stod för ett mål fram till 1-1.

- Jag försökte bara vinna bollen först i en duell med Eric Larsson. Sedan försökte jag bara ta in den och jag ser att det är en ganska bra yta. Jag testade att skjuta och det gick bra, tydligen, säger Nyman till C More.

