Nyman om straff-situationen: "Jättedumt att lägga mig med bollen helt fritt"

IFK Norrköping föll under måndagskvällen i sista hemmamatchen för säsongen mot Djurgårdens IF efter ett sent avgörande av Haris Radetinac. I början av andra halvlek kunde Peking-stjärnan Christoffer Nyman fått straff, då han fick en spark av vänsterbacken Elias Andersson i straffområdet, men blev nekad det.

Nu ger Nyman sin syn på straff-situationen.

- Jag har inte sett den efteråt, men jag fick kontakt och kunde inte fortsätta. Jag har ingen aning om hur det såg ut eller vad som hände, men jag fick kontakt, säger Nyman till Fotbollskanalen.

Var din känsla när det väl hände att det var straff?



ANNONS

- Det känns jättedumt att lägga mig när jag har bollen helt fritt, så någon kontakt är det, men jag har inte ett det, så jag kan inte säga något om det.

Nyman tycker vidare att Peking gjorde en bra match, men är besviken över resultatet.

- Jag tycker vi gjorde en bra match. Djurgården startade bra, men vi kom sedan igång i slutet av första. I andra halvlek tycker jag vi skapade många bra chanser, då vår höga press bet och vi vågade stå högt. I det stora hela tycker jag vi gjorde en bra match, men vi släppte in ett mål i slutet och tyvärr förlorade vi, säger han.

Var det trist att avsluta så här på hemmaplan?

- Ja, och speciellt när vi känner att vi gjorde en bra match. Vi fick inte in bollen och släppte in ett mål i slutet, så det är klart att det tar över känslorna.

Vad tänker du om det som blev av 2022?



ANNONS

- Det har varit mycket upp och ner och kanske mer ner. Det har varit en tuff och lång säsong, där vi verkligen kämpat och krigat in i det sista, men det har hänt mycket i klubben och vi har försökt ställa om på många sätt. Jag tycker det finns lärdomar från den här säsongen som vi kan ta med oss till nästa.

IFK Norrköping är placerat på tolfte plats i allsvenskan. I sista omgången ställs Norrköping mot svenska mästaren BK Häcken på Bravida Arena.