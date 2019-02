Nytt besked igen: Hammarby möter japanskt lag ändå

När Hammarby meddelade att man skulle åka till turkiska Belek för träningsläger presenterade man också matcher mot St Pölten och Pohang Steelers. Men för en vecka sedan gick klubben ut med att det inte blir spel mot sydkoreanska Pohang, utan istället japanska Shonan Bellmare.

Under torsdagen bekräftade dock sportchefen Jesper Jansson för Fotbollskanalen att saker och ting har förändrats på nytt och att det skulle bli spel mot Pohang Steelers ändå.

- Det är snabba ryck. Men motståndet spelar inte så stor roll. Vi kommer ge våra spelare en lite kort genomgång om hur de har spelat men det är egentligen mest för att alltid ha lite rutiner, sa tränaren Stefan Billborn.

Men nu står det klart att det är trots allt blir Shonan Bellmare, som var tveksamma till matchen på grund av många skador, som står för Hammarbys motstånd under fredagen. Efter många om och men säger Bajens presskontakt Axel Pershagen:

- Det blir spel mot Shonan Bellmare, på samma tid.

Matchen kommer att spelas klockan 12.00 svensk tid under fredagen, och den sänds på C More.