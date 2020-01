Nytt spelsystem för AIK i premiärseger - nyförvärv avgjorde

SOLNA. I årets första match satsade AIK på ett 3-4-3-system. Då blev det seger mot IF Karlstad med 2-1, efter mål av nyförvärvet Jasir Asani. - Han visade fina tendenser, säger tränaren Rikard Norling till Fotbollskanalen.

AIK har inte gjort någon hemlighet av att de vill införa ett delvis nytt spelsätt till den kommande säsongen. Tränaren Rikard Norling har varit tydlig med att AIK behöver fungera bättre offensivt och han talar om ett behov av större flexibilitet i spelet. Efter vinterns analys har ledarstaben kommit fram till att AIK blev för statiskt och lättläst under 2019.

Under lördagen spelade laget sin första match för året, mot nybildade IF Karlstad, på Skytteholms IP inför drygt 3000 åskådare. Då var spelarnas utgångspositioner något annorlunda jämfört med fjolårets 3-5-2-system. De svartgula spelade med vad som skulle liknas vid ett 3-4-3-system.

- Det kändes bra. Jag tror det här systemet kan bli bra för oss, säger mittfältskuggen Enoch Kofi Adu.

Lagkaptenen Henok Goitom menar att laget behöver få tid att hitta rätt i sitt spel när förändringar nu görs.

- Jag tror vi testar på lite olika grejer och så får vi se vad som ger resultat. Det är lätt att det kan bli lite missförstånd mellan spelarna nu i början och att spelet kanske inte flyter på lika bra som när man känner igen saker och ting, säger Goitom.

- Det är lite nya idéer och vi får se var vi landar. Det är väl först när cupen drar igång som vi kan se lite vart det tar vägen. Just nu är det väldigt svårt att dra några slutsatser.

Det var AIK som förde mycket av spelet i den första halvleken men Karlstads nolla lyckades laget inte spräcka. I den 39:e minuten kontrade också bortalaget in 1-0. Sist på bollen var Rasmus Gerhardsson Arvidsson. Precis innan målet hade AIK en nick i stolpen och kort efter målet missade forwarden Henok Goitom ett friläge.

I paus gjorde AIK åtta byten (se nedan), och en kvart in i den andra halvleken gjordes ytterligare två byten.

Karlstad var ytterst nära att göra 2-0 tidigt in i den andra halvleken, men keepern Budimir Janosevic räddade ett avslut från nära håll trots att målet i princip stod helt öppet. I den 62:a minuten kvitterade sedan AIK till 1-1. Centrale mittfältaren Felix Michel nickade in en hörna.

2-1 till AIK skulle också komma. I den 72:a minuten klippte nyförvärvet Jasir Asani till med sin vänsterfot och borrade in bollen i bortre hörnet. Albanen, som lånats in från FK Partizani fram till i sommar, var en av spelarna som hoppade in i paus och 24-åringen fick alltså näta i debuten.

- Jag tycker att han kom in och visade fina tendenser. Spännande. Sen tycker jag att våra wingar (Robert Lundström och nyförvärvet Erick Otieno) i andra halvlek var ett ordentligt hot. Det är precis så jag vill att det ska vara, att de ska komma fram i någon form av assistläge eller avslutsläge, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Matchen slutade just 2-1 till AIK. Härnäst väntar match hemma mot superettan-laget Västerås SK, nästa lördag, för de svartgula.

- Vi vann och det är väl viktigt på något sätt. Jag tycker att det var en helt okej första match.

Carlstad United och Karlstad BK slogs ihop i vinter och är nu IF Karlstad, som hör hemma i division 1.

AIK:s lag första halvlek: Budimir Janosevic - Panajotis Dimitriadis, Robin Tihi, Karol Mets - Heradi Rashidi, Bilal Hussein, Enoch Kofi Adu, Eric Kahl - Henok Goitom, Daniel Mushitu, Saku Ylätupa.

AIK:s lag andra halvlek: Budimir Janosevic - Daniel Granli, Per Karlsson, Rasmus Lindkvist (Axel Karlsson 76) - Robert Lundström, Felix Michel, Sebastian Larsson, Erick Otieno - Jasir Asani, Daniel Mushitu (Maxim Sainte 60), Saku Ylätupa (Noah Tesfaie 60).