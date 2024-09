Nytt Uefa-beslut taget - ger mer pengar till allsvenskan

Hammarby IF

Uefa gick i fjol ut med en ny intäktsfördelningsmodell för perioden 2024-2027 som bland annat ökar solidaritetsersättningen till klubbar som inte deltar i Uefas tävlingar, det vill säga Champions League, Europa League och Europa Conference League.

Framöver kommer sju procent (i stället för fyra procent), av Uefas totala intäkter för turneringarna, att fördelas till klubbar som inte deltar i turneringarnas ligaspel. Det motsvarar runt 308 miljoner euro, drygt 3,5 miljarder kronor.

Under tisdagen går Uefa ut med några kriterier för fördelningen av solidaritetsersättningen.

- Ett tak för de fem bästa ligorna (England, Spanien, Italien, Tyskland och Frankrike) på tio miljoner euro, drygt 113 miljoner kronor var.

- Totalsumman till övriga 50 ligor ökar från 135 miljoner euro (1,5 miljarder kronor) till 258 miljoner euro (2,9 miljarder kronor).

För allsvenska klubbar, som inte deltar i Europa-spel kommande år, innebär därmed dagens Uefa-nyhet mer pengar framöver.

Så sent om i december i fjol gick Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan) ut med att 14 av klubbarna som spelade i allsvenskan 2022 fick över tre miljoner kronor per klubb i solidaritetsersättning från Uefa. Malmö FF och Djurgårdens IF fick i sin tur inga pengar, då de spelade i Europa säsogen 2022/2023.