Oavgjort cupgenrep för Djurgården

Under lördagen träningsspelade Djurgården mot norska Lilleström på Tele2 Arena. Matchen var Dif:s sista inför svenska cupen, som inleds nästa helg.

Kevin Walker gav Djurgården ledningen när han nickade in bollen i nät precis innan halvtidsvilan. I den andra halvleken kunde dock Lilleström kvittera genom Erik Brenden och matchen slutade oavgjort, 1-1.

I svenska cupen spelar Djurgården i grupp G där man ställs mot Elfsborg, Frej och Hässleholm.

Djurgården inleder mot Frej nästa söndag. Du ser mötet på C More Live och kan streama det via cmore.s med avspark 15:00.