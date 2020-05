Ödesdag för svensk fotboll - nu ska beslut komma: "Är livsavgörande"

Protokoll har lämnats in - röster har höjts och nu ska ett besked komma. Blir det grönt ljus för fotbollen under fredagen, eller skjuts allting upp igen? Fredagen är onekligen en ödesdag för den svenska säsongen 2020. - Det är livsavgörande, säger AIK:s klubbdirektör Björn Wesström till Fotbollskanalen.

Den 19 mars togs det ofrånkomliga beslutet av svensk fotboll. Allsvenskan på herr- och damsidan sköts upp.

”Människors hälsa kommer i första rummet", skrev SvFF i ett pressmeddelande.

Därefter har klubbar, supportrar och förbund svävat i ovisshet kring när serien ska få starta – och ju längre tid det gått, desto mer har tonläget skruvats upp.

Svensk Elitfotboll, intresseföreningen som företräder klubbarna i allsvenskan och superettan, tog tillsammans med förbundet fram två protokoll för hur man tänkt att det hela skulle kunna gå till, utan att minska smittspridningen. Men beskrivningarna kring hur spelarna skulle sitta åtskilda i bussarna, hur man skulle vara tvungen att skicka in ett så kallat självskattningsformulär inför varje träning och att handskakningar inte skulle vara tillåtet, gav inte det gensvar man hoppats på.

Efter två möten med Folkhälsomyndigheten rasade fotbollen kring att det inte gick att få ett besked.

- Jag har svårt att förstå att FHM inte kan ge besked nu och är uppenbart ointresserade av att all professionell idrott i Sverige har belagts med yrkesförbud medan de tänker. Jag är dessutom förvånad över att så många andra länder i Europa tycks ha kommit till helt andra slutsatser, sa Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson – och han fick medhåll av SvFF:s högste man Karl-Erik Nilsson.

- Det är klart att vår frustration är gemensam, sa Nilsson.

Fotbollen sträckte i stället ut en hand mot politikerna – som dock bollade tillbaka frågan till FHM.

- Folkhälsomyndigheten måste bedöma om det går att göra på ett säkert och tryggt sätt, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) till TV4-Sporten.

FHM å sin sida förkunnade flera gånger om att fotbollen skulle behöva vänta till första veckan i juni, som alla andra.

- Man måste förstå på FHM att professionell fotboll är en yrkes- och näringsverksamhet och inte en sommaraktivitet som camping, båtsemester eller besök i sommarstugan, sa SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand till Aftonbladet, i samband med att man inte fått något besked efter det andra mötet med myndigheten.

Men så i förra veckan kom en ljusning från FHM som trots allt förkunnade att fotbollen kunde vänta sig ett besked snabbare än i juni – och nu är vi alltså framme vid en onekligen väldigt viktig dag för svensk fotboll.

På fredagen ska ett besked ges.

- Det är otroligt viktigt för fotbollen. Det vore en positiv signal för hela samhället, men det är klart att det är oerhört angeläget för vår elitfotboll där vi har väldigt många yrkesverksamma. Nu blir det ju ingen fullödig start, utan en start utan publik men det blir en bättre start än ingenting. Det är jätteviktigt, säger ordföranden Karl-Erik Nilsson till Fotbollskanalen.

Nilsson räknar kallt med grönt ljus – och vill inte tänka på vad motsatsen skulle innebära.

- Det finns inte på min agenda överhuvudtaget. Jag är oerhört optimistisk och förväntar mig att vi får ett positivt besked i morgon. Skulle det komma så tar vi det då, jag vill inte spekulera i eller ha fokus på någonting annat än att det blir en återstart.

Betyder det att du fått bra signaler?

- Nej, det kan jag inte säga för det är ju imorgon vi får beskedet från Folkhälsomyndigheten. Jag vågar inte spekulera i något, men jag tycker att tonläget och den diskussion vi haft har varit så pass konstruktiv att jag har fog för att vara optimistisk. Jag vill behålla optimismen och inte spekulera i något annat utfall i nuläget.

Mats Enquist, generalsekreterare i Sef menar att det är givet att fotbollen borde få tummen upp.

- Jag tycker att vi förtjänar ett positivt svar men vi har lärt oss att man ska vänta in svaret innan vi gissar, säger han.

Många klubbar har, precis som näringslivet och samhället i stort, drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och är beroende av att serien kommer igång, inte minst med tanke på stora centrala avtal som Sef har med tv-bolaget Discovery och spelbolaget Unibet.

Björn Wesström är klubbdirektör i AIK. Han är öppen med att magnituden av beskedet som ska komma är enorm.

- Jag kan säga så här: det är livsavgörande för oss att få komma igång att göra det vi tror att vi kan göra utan att vi för den sakens skull ställer till det i samhället, säger han till Fotbollskanalen.

- Min uppfattning är att elitfotbollen har varit redo under en längre tid för att börja tävla. Vi har en form för det, vi har ett protokoll för det och jag tror att vi skulle kunna bedriva vår verksamhet utan att vi bidrar till någon som helst smittspridning. Det är ju det centrala i det här.

Känner du en nervositet kopplat till det här eller hur är det rent känslomässigt att vara i det här?

- Det är klart att det står stora värden på spel, men jag tycker väl att tongångarna är som vädret ute, det blir bättre och bättre. Så vi hoppas.

Vilket typ av besked som kommer under fredagen är inte helt klart. Fotbollskanalen kunde under torsdagen berätta att det är troligt att regeringen och FHM håller presskonferens under förmiddagen, och att beskedet inte lämnas under det dagliga informationsmötet klockan 14.00.

Ett möjligt tänkbart scenarie kan vara att FHM ger RF stort mandat att ge grönt ljus till respektive idrott. Det har ordföranden Björn Eriksson själv varit inne på tidigare.

- Vad gäller riktlinjer kring idrottande så är det fullständigt självklart att det är Folkhälsomyndigheten, men sedan kan man komma in på olika tillämpningar och det är klart att om det ska tillämpas inom fotboll, innebandy, golf och annat så kan det uppstå praktiska tillämpningsfrågor och där kan det hända att de tycker att det blir lite knivigt att ge sig in i 71 specialidrottsförbund. De som fattar beslutet om riktlinjer i stort är ingalunda FHM, men någonstans går gränsen mellan att tillämpa och fatta beslut om riktlinjer, har Eriksson tidigare sagt.

Det datum som satts av Sef-klubbarna och SvFF för återstart av herrallsvenskan är 14 juni. På damsidan har EFD och förbundet i sin tur landat på 27-28 juni.

Om det sedan blir utfallet när väl tummen upp ges återstår att se. Ett klubbchefsmöte är inbokat på fredagen.

- Som organisation tror jag att vi är ganska väl förberedda. Men däremot hur fysiskt förberedda vi är, med en spelartrupp som varit permitterad och inte spelat några träningsmatcher… det är ju tal om långt ifrån professionella och optimala förutsättningar, säger Björn Wesström.