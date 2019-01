Officiellt: AFC rustar - har gjort klart med mittback från Gefle

För ett par dagar gjorde AFC klart med den vitryske försvararen Artem Rakhmanov, 28. Nu har klubben rustat ytterligare på backsidan. Den allsvenska nykomlingen meddelar nu att man värvar Jesper Björkman, 25, senast i Gefle. Avtalet löper över de tre kommande säsongerna.

- Är jätteglad över att vara här. AFC spelade en imponerande fotboll förra säsongen som var väldigt rolig att titta på. Både med sitt presspel och att de var tajta bakåt, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

- Jag har varit med ett tag, så jag hoppas kunna bidra med det jag kan. Jag brukar prata mycket med alla både på och utanför planen.

Mittbacken gjorde under den gångna säsongen 29 framträdanden för Gefle i superettan. Björkman har under sin karriär också spelat i Helsingborgs IF.