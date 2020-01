Officiellt: AIK-anfallare lämnar permanent - flyttar till Sydamerika

AIK värvade under sommaren 2017 argentinske anfallaren Nicolas Stefanelli från den argentinska klubben Club Social y Deportivo Defensa y Justicia. Anfallaren svarade under den säsongen för nio mål på 16 matcher i allsvenskan, men fick under SM-guldåret 2018 lite mindre speltid från start med endast sex starter och 18 matcher totalt, vilket resulterade i sex fullträffar i allsvenskan.

Stefanelli blev därmed inför säsongen 2019 utlånad till cypriotiska Anorthosis över den allsvenska vårsäsongen och sedan blev det ny utlåning till chilenska klubben Club Deportivo Unión La Calera över höstsäsongen.

Nu står det klart att anfallaren lämnar AIK permanent för flytt till den chilenska klubben.

- Efter 17 mål på 44 tävlingsmatcher och ett SM-guld 2018 så känner vi ändå inte att vi nådde alla de gemensamma drömmar som vi hade när Nicolás skrev på för AIK. Hans professionalism och stora hjärta gjorde att han snabbt blev en omtyckt spelare både på Karlberg och av supportrarna. Nu fortsätter hans karriär i Chile och vi önskar allt det bästa för honom, säger AIK:s sportchef Björn Wesström i en kommentar på föreningens hemsida.

AIK meddelar vidare, utifrån klubbens klassificering av spelartransfers som är baserad på nettoresultatet vid varje transfer, att Stefanellis övergång "innebär ett negativt nettoresultat med en möjlig positiv resultateffekt vid en vidareförsäljning, då avtalet mellan parterna innehåller en större vidareförsäljningsklausul".

AIK ger vidare den här förklaringen till det:

"Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av resultatmåttet 'Player Trading', d v s spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare".

Stefanelli gjorde totalt 17 mål på 44 tävlingsmatcher för AIK.