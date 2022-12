Officiellt: AIK presenterar Elias Durmaz

AIK gick under torsdagen ut med att en ny spelare är klar för klubben - den 22-årige mittfältaren Elias Durmaz från Vasalunds IF. Han har skrivit på ett avtal över 2026.

- Det är en ära att spela i Sveriges största klubb. Jag kan inte vänta med att dra på mig den svartgula tröjan och spela framför supportrarna, säger han på föreningens hemsida.

Manuel Lindberg, vd/klubbdirektör och tf sportchef:

- Vi är glada att Elias valde att komma till oss i AIK. Elias är en spelare som vi har haft koll på under en längre tid och han har tagit stora steg under 2022 där han i Vasalunds IF både varit lagkapten och skyttekung. I Elias får vi en teknisk och kreativ spelare som både kan slå de avgörande passningarna och själv hitta målet.

Durmaz tillhörde Vasalund mellan 2020 fram till flytten i dag, men har även en bakgrund med spel i Syrianska FC, Hammarby IF och BK Forward.

Enligt Aftonbladet är AIK även nära att värva Elias storebror, den landslagsmeriterade mittfältaren Jimmy Durmaz, 33.