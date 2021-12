Officiellt: AIK skriver A-lagskontrakt med Rasmus Bonde

AIK är aktiva under tisdagen. Efter att ha presenterat värvningen av mittfältslöftet Jesper Ceesay från Brommapojkarna meddelar klubben nu att man skrivit A-lagskontrakt med vänsterbacken Rasmus Bonde, 18, till och med 2025.

Bonde är från klubbens akademi men tillbringade säsongen 2021 på lån hos Sandviken i ettan norra där han imponerade. Han noterades för 15 framträdanden och ett mål, samt en match för AIK när han blev inkallad för kvalet till svenska cupen mot Rågsved.

Nu skriver han sitt första A-lagskontrakt.

- Att skriva ett A-lagskontrakt har varit drömmen och målsättningen sedan jag som liten kom till AIK. Jag är väldigt stolt, glad och tacksam för alla som har hjälpt mig nå detta mål, säger Rasmus Bonde till klubbens hemsida.

Sportchef Henrik Jurelius hyllar Bondes attityd och potential.

- Rasmus Bonde är en egenfostrad spelare med en stor potential för framtiden. Rasmus har under 2021 samlat på sig seniorerfarenhet i Sandvikens IF och fick under sensommaren göra A-lagsdebut för AIK i Svenska cupen. Han har en fantastisk attityd och det ska bli otroligt spännande att följa hans utveckling. Jag lyfter i vanlig ordning på hatten till ledare och spelare inom AIK Ungdomsakademi som varit med på resan. Senast som vi skrev kontrakt med en Bonde blev det SM-guld, säger sportchef Henrik Jurelius till hemsidan.