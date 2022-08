Officiellt: AIK sparkar Bartosz Grzelak

AIK har sedan sommaruppehållet haft flera plumpar i resultatraden. Kryss mot Degerfors IF, IF Elfsborg och IFK Värnamo, samt förluster mot Mjällby AIF, Kalmar FF och Slovacko. Visserligen har laget tagit sig till playoff-spel i Europa Conference League, men det har varit via förlängning mot ukrainska Vorskla Poltava och straffar mot nordmakedonska Shkëndija.

Under torsdagen föll laget tungt med 3-0 på bortaplan mot Slovacko i Tjeckien i den första av playoffspelets två matcher. Efter matchen skrek de tillresta supportrarna på chefstränaren Bartorz Grzelaks avgång och Fotbollskanalen kunde dagen efter, under fredagen, berätta att AIK:s styrelse kallat till ett möte för att se över läget.

ANNONS

- Vi ska diskutera den uppkomna situationen i styrelsen när alla är hemma, sa ordföranden Robert Falck till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Då menar jag allt. Dels att de skriker på avgång, dels att de sportsliga resultaten uteblir.

Nu har ett beslut fattats. AIK meddelar under fredagen att klubben sparkar Bartosz Grzelak och Henok Goitom tar över som chefstränare under resten av säsongen. Något som Expressen avslöjade innan det blev officiellt.

- Vi är inne i en negativ trend där AIK under en period varken fått en sportslig utveckling, eller resultaten med oss, som tar oss till de mål som vi har satt för verksamheten. Bartosz har gjort ett stort och hedervärt arbete för AIK under svåra förhållanden när han tillträdde. Jag vill tacka honom för att han representerat AIK på ett professionellt vis och stått upp som en god ambassadör för klubben, säger AIK:s sportchef Henrik Jurelius i en kommentar till klubbens hemsida.

ANNONS

Grzelak tog över AIK sommaren 2020 efter Rikard Norling och slutade i fjol tvåa i allsvenskan.