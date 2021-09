Officiellt: AIK värvar landslagsanfallare

AIK toppar den allsvenska tabellen efter 17 omgångar och är på jakt efter sitt första SM-guld sedan 2018. Härnäst väntar Mjällby på bortaplan den 13 september.

Nu meddelar AIK att man är överens med den kenyanska klubben Tusker FC om en övergång för den 19-årige landslagsforwarden Henry Atola Meja. Kenyanen blir spelklar först i januari 2022 när det svenska transferfönstret öppnar, men ansluter till AIK så snart som möjligt efter att hans arbetstillstånd beviljats. Mejas kontrakt sträcker sig till 1 september 2026.

I AIK blir Meja bland annat lagkamrat med landsmannen och vänsterbacken Erick Otieno.

- Jag är mycket glad över att jag får den här möjligheten. AIK som klubb passar mig perfekt och jag har fått ett jättebra intryck av alla jag träffat. Dessutom är det roligt att få spela tillsammans med Erick (Otieno). Nu ser jag fram emot att få visa vad jag kan inför mina lagkamrater och klubbens supportrar, säger Meja på AIK:s hemsida.

- Henry är en talangfull spelare som vi hoppas kunna förädla i vår regi. Vi har tecknat ett långt avtal där vi vill jobba långsiktigt och är väl medvetna om att det är en stor process och en längre acklimatiseringsperiod som väntar, säger AIK:s sportchef Henrik Jurelius.

Meja spelade i två träningslandskamper för Kenyas A-landslag i mars. Just nu är en del av den kenyanska landslagstruppen som just nu är samlad för kvalspel till VM i Qatar 2022. När Kenya spelade 0-0 mot Uganda under torsdagen blev han kvar på bänken i hela matchen. På söndag spelar Kenya nästa kvalmatch borta mot Rwanda.

Sedan januari 2020 tillhör Meja klubben Tusker FC i den kenyanska högstaligan. Förra säsongen stod han för elva ligamål när Tusker vann ligatiteln för första gången sedan 2016.