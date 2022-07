Officiellt: Andersson bryter med Degerfors - tar en paus från fotbollen

Jakob Andersson har sedan han var 16 år spelat i Degerfors IF. För ett år sedan flyttades han upp till A-laget och fick under förra säsongen chansen vid att hoppa in när laget mötte AIK.

Men tiden i A-laget har präglats av skador för Andersson. Fjolårets inhopp blev det enda, då han nu har valt att bryta kontraktet med klubben. 19-åringen tar nu en paus från fotbollen.

- Jag vill tacka alla Degerfors-supportrar och lagkamrater för den här tiden. Jag är glad att jag fått möjligheten att spela i allsvenskan, men nu väntar nya utmaningar i livet, säger han på klubbens hemsida.

Jakob Andersson anslöt till Degerfors från moderklubben KB Karlskoga.