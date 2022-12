Officiellt: André Boman klar för Elfsborg

André Boman har efter en succésäsong i Varberg tagits ut i Janne Anderssons trupp till januariturnén.

Nu står det också klart att 21-åringen är klar för en flytt till Borås för spel i Elfsborg. Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till och med säsongen 2027.

- Känslan är jättebra verkligen! Elfsborg är en stor klubb och jag har de förutsättningar jag behöver här för att bli en jättebra fotbollsspelare, säger André Boman till klubbens hemsida.

Jimmy Thelin om André Boman.

- André är en målmedveten och ambitiös spelare som passar bra in i vår grupp. Han har en snabb, explosiv och fysisk profil. André är ung och utvecklingsbar med erfarenhet från Allsvenskan och kan användas på flera positioner.

Under 2021 lånades Boman ut från Varberg till Ullared men under 2022 har han varit given i BoIS och succén där gjorde att Elfsborg fick upp ögonen för honom.

- Andrés framfart i Allsvenskan 2022 som kröntes med en plats i det svenska A-landslaget till januariturnén har nog inte gått någon förbi, säger Elfsborgs klubbchef, Stefan Andreasson.