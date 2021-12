Officiellt: Bajrami förstärker Elfsborgs ledarstab

Tidigare Elfsborg- och svenske landslagsmittfältaren Emir Bajrami, 33, lade under 2018 skorna på hyllan och var så sent som under förra säsongen huvudtränare för U-truppen i Borås-klubben.

Nu meddelar Elfsborg att Bajrami lyfts upp som assisterande tränare, ihop med Christer Persson, till managern Jimmy Thelin i A-laget nästa år.

IF Elfsborg slutade i år på fjärde plats i allsvenskan.